Ultime notizie

GT

GT World | Test per Ianniello e Luchetti coi 15 piloti del programma giovani McLaren

A Navarra la Casa di Woking ha portato i propri ragazzi a Navarra per lavorare sulle vetture GT3 e Trophy, e allenarsi a Madrid in un centro specializzato in vista dei prossimi impegni nel mondo delle ruote coperte.

Francesco Corghi

Pubblicato: 24 nov 2026, 15:50

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

McLaren Young Driver Assessment test at Navarra

Foto di: McLaren

Riccardo Ianniello e Guido Luchetti sono tra i 15 piloti che hanno preso parte al test che McLaren Motorsport ha dedicato ai suoi giovani in quel di Navarra.

La settimana scorsa, infatti, la Casa di Woking ha scelto il tracciato spagnolo per tre giorni di lavoro a tutto tondo per i propri virgulti assieme ai tecnici e piloti ufficiali, potendo mettersi alla prova al volante delle 720S GT3 Artura Trophy.

Inoltre si è lavorato molto non solo dal punto di vista delle prestazioni sul giro singolo, mettendo tutti a confronto coi migliori, ma anche per quanto riguarda la tecnica cercando di fornire indicazioni e mettendosi allo studio delle varie situazioni che servono per migliorare il comportamento di un mezzo nell'arco di prove e weekend di gara.

McLaren Young Driver Assessment test at Navarra

Foto di: McLaren

A seguire, l'attività del McLaren Young Driver Assessment Test è proseguita a Madrid presso il centro di allenamento MSi Bio Performance, dove 38 piloti di McLaren Elite Talent Pathway, McLaren Trophy Academy e GT3 Junior hanno potuto mettersi all'opera fisicamente e mentalmente secondo quanto richiede correre in pista tra gare Sprint ed Endurance a bordo di una vettura a ruote coperte.

“Navarra ci ha concesso tre giorni per osservare da vicino come questi piloti collaborano con i nostri ingegneri. Ci interessa capire come lavorano sul loro ritmo, cosa ci dicono sulla vettura e come gestiscono le indicazioni che ricevono", ha spiegato Rob Bell, Direttore Sportivo di McLaren Automotive.

"Sono questi gli aspetti che ci aiutano a capire a che punto è lo sviluppo di un pilota e come possiamo aiutarlo a compiere il passo successivo. È stato inoltre positivo vedere i piloti del McLaren Trophy provenienti sia dall’Europa che dall’America unirsi a noi, poiché la piattaforma del Trophy costituisce ormai una parte importante del nostro programma di sviluppo per piloti".

Rob Bell, McLaren Racing

Foto di: McLaren

I piloti

Harry Burgoyne (UK): McLaren Trophy Europe

Callum Davies UK: McLaren Trophy Europe

Luca Magnussen (Danimarca): McLaren Trophy Europe

James Higgin (UK): McLaren Trophy Europe/GTWCE

Largim Ali (Danimarca): McLaren Trophy Europe

Riccardo Ianniello (Italia): McLaren Trophy Europe

Gregor Jeets (Estonia): McLaren Trophy Europe

Mikey Porter (UK): GT World Challenge Europe

Sam Neser (UK): McLaren Trophy America

James Li: (USA): McLaren Trophy America

Tanner Harvey (USA): McLaren Trophy America

Dante Rappange (Olanda): GT World Challenge Europe

Baptiste Moulin (Belgio): GT World Challenge Europe

Romain Andriolo (Francia): GT World Challenge Europe

Guido Luchetti (Italia): GT World Challenge Europe

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente Ferrari celebra i Campioni 2026 delle serie GT ed Endurance

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Francesco Corghi





MotoGP | Viñales non ce la fa, Pol Espargaró sulla KTM-Tech3 a Valencia



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 h



MotoGP | Viñales non ce la fa, Pol Espargaró sulla KTM-Tech3 a Valencia





Macau | FIA e AAMC prolungano l'accordo per la FIA GT World Cup fino al 2028



GT



GT



FIA GT World Cup: Macau



6 h



Macau | FIA e AAMC prolungano l'accordo per la FIA GT World Cup fino al 2028





WEC | Ford pronta al 95% dopo Aragón e 14.400km, tra alcuni problemi e motore con novità



WEC



WEC 22 h



WEC | Ford pronta al 95% dopo Aragón e 14.400km, tra alcuni problemi e motore con novità

More from

McLaren





F1 | Stella difende lo sfogo di Piastri via radio: "A me in realtà è piaciuto. È il carattere che ti aspetti"



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



1 g



F1 | Stella difende lo sfogo di Piastri via radio: "A me in realtà è piaciuto. È il carattere che ti aspetti"





F1 | McLaren c’è in curva ma ha perso quasi un secondo sui rettilinei: ha pagato 20 km/h dalla Mercedes



Formula 1



Formula 1



Las Vegas



3 g



F1 | McLaren c’è in curva ma ha perso quasi un secondo sui rettilinei: ha pagato 20 km/h dalla Mercedes





McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?



Caratteristica



Formula 1



Caratteristica



Formula 1 9 ago 2024



McLaren ha ancora un asso nella manica per battere Red Bull e Mercedes?

Ultime notizie





GT World | Test per Ianniello e Luchetti coi 15 piloti del programma giovani McLaren



GT



GT GT 3 min



GT World | Test per Ianniello e Luchetti coi 15 piloti del programma giovani McLaren





MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"



MotoGP



MtGP MotoGP 41 min



MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"





L’addio di Opel e Citroen non è un tradimento alla Formula E, ma è un macigno nel momento peggiore



Formula E



FE Formula E 1 h



L’addio di Opel e Citroen non è un tradimento alla Formula E, ma è un macigno nel momento peggiore





MotoGP | Viñales non ce la fa, Pol Espargaró sulla KTM-Tech3 a Valencia



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



1 h



MotoGP | Viñales non ce la fa, Pol Espargaró sulla KTM-Tech3 a Valencia

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti