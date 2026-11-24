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GT World | Test per Ianniello e Luchetti coi 15 piloti del programma giovani McLaren
A Navarra la Casa di Woking ha portato i propri ragazzi a Navarra per lavorare sulle vetture GT3 e Trophy, e allenarsi a Madrid in un centro specializzato in vista dei prossimi impegni nel mondo delle ruote coperte.
Francesco Corghi
Pubblicato: 24 nov 2026, 15:50
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McLaren Young Driver Assessment test at Navarra
Foto di: McLaren
Riccardo Ianniello e Guido Luchetti sono tra i 15 piloti che hanno preso parte al test che McLaren Motorsport ha dedicato ai suoi giovani in quel di Navarra.
La settimana scorsa, infatti, la Casa di Woking ha scelto il tracciato spagnolo per tre giorni di lavoro a tutto tondo per i propri virgulti assieme ai tecnici e piloti ufficiali, potendo mettersi alla prova al volante delle 720S GT3 Artura Trophy.
Inoltre si è lavorato molto non solo dal punto di vista delle prestazioni sul giro singolo, mettendo tutti a confronto coi migliori, ma anche per quanto riguarda la tecnica cercando di fornire indicazioni e mettendosi allo studio delle varie situazioni che servono per migliorare il comportamento di un mezzo nell'arco di prove e weekend di gara.
McLaren Young Driver Assessment test at Navarra
Foto di: McLaren
A seguire, l'attività del McLaren Young Driver Assessment Test è proseguita a Madrid presso il centro di allenamento MSi Bio Performance, dove 38 piloti di McLaren Elite Talent Pathway, McLaren Trophy Academy e GT3 Junior hanno potuto mettersi all'opera fisicamente e mentalmente secondo quanto richiede correre in pista tra gare Sprint ed Endurance a bordo di una vettura a ruote coperte.
“Navarra ci ha concesso tre giorni per osservare da vicino come questi piloti collaborano con i nostri ingegneri. Ci interessa capire come lavorano sul loro ritmo, cosa ci dicono sulla vettura e come gestiscono le indicazioni che ricevono", ha spiegato Rob Bell, Direttore Sportivo di McLaren Automotive.
"Sono questi gli aspetti che ci aiutano a capire a che punto è lo sviluppo di un pilota e come possiamo aiutarlo a compiere il passo successivo. È stato inoltre positivo vedere i piloti del McLaren Trophy provenienti sia dall’Europa che dall’America unirsi a noi, poiché la piattaforma del Trophy costituisce ormai una parte importante del nostro programma di sviluppo per piloti".
Rob Bell, McLaren Racing
Foto di: McLaren
I piloti
Harry Burgoyne (UK): McLaren Trophy Europe
Callum Davies UK: McLaren Trophy Europe
Luca Magnussen (Danimarca): McLaren Trophy Europe
James Higgin (UK): McLaren Trophy Europe/GTWCE
Largim Ali (Danimarca): McLaren Trophy Europe
Riccardo Ianniello (Italia): McLaren Trophy Europe
Gregor Jeets (Estonia): McLaren Trophy Europe
Mikey Porter (UK): GT World Challenge Europe
Sam Neser (UK): McLaren Trophy America
James Li: (USA): McLaren Trophy America
Tanner Harvey (USA): McLaren Trophy America
Dante Rappange (Olanda): GT World Challenge Europe
Baptiste Moulin (Belgio): GT World Challenge Europe
Romain Andriolo (Francia): GT World Challenge Europe
Guido Luchetti (Italia): GT World Challenge Europe
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