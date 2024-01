GT | Ferrari: Thomas Neubauer nuovo pilota ufficiale

La Ferrari ha annunciato questo pomeriggio, a circa 24 ore dall'ufficializzazione del rinnovo del contratto di Alessandro Pier Guidi, anche l'approdo di Thomas Neubauer come nuovo pilota del Cavallino Rampante.

Il pilota francese, nato a Parigi nel 1999, ha già corso con Ferrari nel Ferrari Challenge Europe, prendendo parte a 34 gare in 5 stagioni, diventando campione del mondo del monomarca alle Finali Mondiali 2022 nel Trofeo Pirelli al volante di una 488 Challenge Evo.

Neubauer ha anche corso nel GT World Challenge, diventando campione nella classe Silver. Due i titoli vinti: il primo in Sprint Cup nel 2019, mentre il secondo è arrivato in Endurance Cup nel 2022.

Nel corso del 2023, Neubauer ha colto tre vittorie nel GT World Challenge Europe Serie. La prima a Imola, poi alla 24 Ore di Spa-Francorchamps e l'ultima al Montmelò di Barcellona. Impossibile non citare il podio colto alla 24 Ore di Dubai e alla 24 Ore del Nurburgring.

Neubauer ha anche preso parte alla 24 Ore di Le Mans nelle edizioni del 2021 e 2023 nella classe LMGTE-Am. Entrambe le volte ha guidato al volante di una Ferrari 488 GTE.

Dopo l'ufficializzazione del suo approdo in Ferrari da pilota ufficiale, Thomas Neubauer ha dichiarato: "Far parte del gruppo dei piloti ufficiali Ferrari è il sogno di tanti piloti: avere l'opportunità di gareggiare per il Cavallino Rampante è per me un onore e una grande responsabilità".

"Negli ultimi anni ho avuto l'opportunità di conoscere l'universo Ferrari dall'interno, partecipando al campionato monomarca. Molti dei miei ricordi più belli delle ultime stagioni sono legati al Ferrari Challenge e alle Finali Mondiali di Imola del 2022, quando ho vinto il titolo nel Trofeo Pirelli: raggiungere quel traguardo in Italia, davanti a un pubblico così appassionato di motorsport, è stata un'emozione che non dimenticherò mai".

"Vorrei citare un'altra esperienza speciale della mia carriera: la vittoria nella gara del Ferrari Challenge a Le Mans nel 2023, in vista della 24 Ore del Centenario. È stato un risultato speciale: 10 anni prima, ero a Le Mans con mio padre per assistere alla gara di durata più famosa del mondo. È stato in quell'occasione che ho deciso di diventare un pilota professionista, quindi salire sul gradino più alto del podio del monomarca Ferrari, davanti a una folla così straordinaria, è stato un momento davvero significativo per me".

"Ora si volta una nuova pagina di questo sport. Ho grandi speranze e un obiettivo: ottenere molti trionfi con la Ferrari. Il mio sogno più grande? In futuro, vorrei vincere una 24 Ore di Le Mans al volante di una vettura del Cavallino Rampante, puntando a compiere un'impresa che rimarrà impressa nella storia del motorsport".

Antonello Coletta, direttore del reparto Endurance e Corse Clienti di Ferrari, ha aggiunto: "Siamo lieti di dare il benvenuto nella nostra famiglia a Thomas, un pilota che ha avuto modo di raccogliere importanti trionfi e successi sia nel Ferrari Challenge - dove è stato incoronato campione del mondo nel 2022 - sia nelle gare di durata, dimostrando di essere un talento dal grande potenziale anche in questo campo. Siamo certi che Thomas, entrando a far parte del gruppo dei piloti ufficiali, darà un contributo significativo al raggiungimento dei nostri ambiziosi obiettivi".