Ford Mustang GT3: eccola in pista a Sebring per i primi test

Carica lettore audio

La nuovissima Ford Mustang GT3 ha fatto il suo esordio in pista dando ufficialmente il via ai test di sviluppo che la porteranno poi all'esordio nell'IMSA SportsCar Championship per la stagione 2024.

Dopo la presentazione del progetto avvenuta lo scorso ottobre, la vettura costruita e sviluppata in collaborazione tra la Casa dell'Ovale Blu e Multimatic Motorsports ha percorso i primi passi sul tracciato di Sebring con i piloti ufficiali Joey Hand ed Harry Tincknell a condividere il volante.

Ford Mustang GT3 Photo by: Ford

Terminato il fine settimana che ha visto i protagonisti dell'IMSA e del FIA WEC darsi battaglia sull'ostico tracciato della Florida, è dunque toccato alla Mustang saggiarne le tipiche sconnessioni per cominciare il lungo lavoro di messa a punto e crescita.

Assemblata nella sede di Mooresville, la Mustang GT3 di Ford Performance e Multimatic è costruita sulla base del nuovo modello stradale 'Dark Horse' e dotata di motore Coyote V8, che nelle prime tornate si può decisamente apprezzare in tutto il suo fantastico rombo in un video pubblicato dal Costruttore e condiviso sui propri social anche dall'AD di Ford Motor Company, Jim Farley.

Ford Mustang GT3 Photo by: Ford

"La Mustang GT3 Dark Horse ha cominciato a girare nei primi test questa settimana su uno dei banchi di prova più difficili al mondo, al galoppo verso un impegno agonistico globale a partire dal 2024", si legge nella nota a corredo del video.

Rispetto alle immagini diramate in fase di presentazione possiamo già notare alcune piccole differenze ad occhio, come il disegno dei supporti dell'ala posteriore, alcune bandelle laterali sopra lo splitter anteriore, sopra le quali sono stati per il momento 'tappati' i fari aggiuntivi per le corse in notturna.

Curiosamente non è stata adottata una tipica livrea mimetica come spesso accade per le auto all'esordio in pista per la prima volta, ma il puro nero di base delle parti in carbonio e un paio di ben visibili scritte Ford in bianco. Insomma, una vera e propria colorazione 'Dark Horse'!

Nella gallery sottostante potete apprezzare le prime immagini della vettura in azione sul tracciato di Sebring.

Ford Mustang Dark Horse GT3 1 / 10 Foto di: Ford Ford Mustang Dark Horse GT3 2 / 10 Foto di: Ford Ford Mustang Dark Horse GT3 3 / 10 Foto di: Ford Ford Mustang Dark Horse GT3 4 / 10 Foto di: Ford Ford Mustang Dark Horse GT3 5 / 10 Foto di: Ford Ford Mustang Dark Horse GT3 6 / 10 Foto di: Ford Ford Mustang GT3 7 / 10 Foto di: Ford Ford Mustang GT3 8 / 10 Foto di: Ford Ford Mustang GT3 9 / 10 Foto di: Ford Ford Mustang GT3 10 / 10 Foto di: Ford