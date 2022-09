Ferrari, Serra contento della 296 GT3: "La direzione è stabilita"

Carica lettore audio

C'è soddisfazione in casa Ferrari dopo la tre giorni di test svolti sul tracciato di Portimão, dove la Scuderia di Maranello si è concentrata nella raccolta dati sia con la Hypercar che con la 296 GT3.

Come Motorsport.com aveva anticipato ieri, in Portogallo erano impegnate entrambe le vetture e Daniel Serra, Alessandro Pier Guidi, Davide Rigon e Miguel Molina sono stati i piloti che si sono dedicati al lavoro con la macchina GT.

Presentata in occasione della 24h di Spa-Francorchamps del GT World Challenge Europe a luglio, la 296 GT3 in estate ha continuato a girare e Rigon si era detto contento dell'uscita al Mugello effettuata in agosto.

Daniel Serra, Ferrari 296 GT3 Photo by: Ferrari

In attesa di vedere la macchina all'esordio in occasione della 24 Ore di Daytona, che nel gennaio 2023 aprirà le danze per l'IMSA SportsCar Championship, prosegue dunque la raccolta dati e le varie prove in condizioni differenti, cosa favorita anche dal meteo dell'Algarve che ha alternato bel tempo ad alcuni rovesci di pioggia.

“Abbiamo concluso tre giornate positive di test completando tutte le attività che avevamo pianificato e raccogliendo molti dati che adesso inizieremo ad analizzare, con l’obiettivo di ottimizzare il programma seguendo la direzione che abbiamo già chiaramente stabilito”, ha dichiarato Serra.

Ferrari 296 GT3 Photo by: Ferrari