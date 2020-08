La 488 GT3, già nello scorso mese di marzo, aveva conquistato il podio numero 500 concludendo al terzo posto Gara 1 del GT World Challenge America al COTA.



Numeri da record che partono dal 17 marzo 2016 con la prima vittoria a Melbourne nell’Australian GT Championship e che raccontano quattro anni di successi nelle gare di durata più importanti e prestigiose del globo, come la 12 Ore di Sebring, la 24 Ore di Spa-Francorchamps, la 12 Ore di Bathurst, e di quelle “Sprint” nei circuiti più difficili e tecnici dei cinque continenti.



Il record delle 300 vittorie è già stato aggiornato dall’attualità a 304 su 572 partenze, per una percentuale del 53%. A corredo dei trionfi, 540 podi (94%), 218 pole position (38%) e 69 campionati vinti a testimonianza della competitività e dell’affidabilità della 488 GT3 che, nella sua versione Evo 2020, sta migliorando ulteriormente statistiche già eccellenti, come confermano anche i risultati del fine settimana appena concluso.



GT World Challenge Europa

Tre gare e tre vittorie nella classe Pro-Am conquistate dalle due 488 GT3 Evo 2020 iscritte alla Sprint Cup che si è svolta sul circuito di Misano Adriatico. Chris Froggatt e Eddie Cheever III, con la vettura di Sky Tempesta Racing, si sono imposti in Gara 1 e Gara 3, mentre nell’appuntamento di domenica mattina hanno meritato il successo Andrea Bertolini, pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT, e Louis Machiels per AF Corse.



GT World Challenge America

La Ferrari di Squadra Corse ha conquistato la vittoria in Gara 1 del GT World Challenge America, a Sonoma. Fuentes e Baptista non hanno solamente dominato la categoria Pro-Am, ma si sono imposti nella classifica assoluta con la loro vettura numero 1, bissando il successo conquistato in Gara 2 del round inaugurale al Cota. Più sfortunata la prova della domenica, quando la vittoria è sfumata a 5 minuti dalla bandiera a scacchi.

Le Mans Cup

Secondo successo stagionale per la 488 GT3 Evo 2020 di Giacomo Piccini e Rino Mastronardi, conquistato al termine di un’avvincente gara andata in scena sul circuito di Spa-Francorchamps. L’equipaggio di Iron Lynx, guidato dal campione in carica Piccini, ha difeso in maniera arcigna la posizione da una fantastica rimonta effettuata da David Perel che, assieme a Michael Broniszewski, sale sul podio per Kessel Racing accompagnato dai compagni di squadra Paolo Ruberti e Murod Sultanov, terzi al traguardo.

International GT Open

Straordinaria affermazione per Louis Prette e Vincent Abril nella seconda gara dell’International GT Open disputata sul tracciato dell’Hungaroring. Il duo cancella nel migliore dei modi l’incolpevole zero in classifica registrato in Gara 1 con una vittoria perentoria al volante della 488 GT3 Evo 2020 che celebra con un successo il rientro nella categoria del team che ha conquistato più titoli nella storia della serie.

ELMS

L’unico appuntamento del fine settimana che non vedeva al via le 488 in configurazione GT3 bensì GTE, la 4 Ore di Spa-Francorchamps valida come secondo round della European Le Mans Series, ha visto una splendida doppietta Ferrari. La gara è stata vinta dall’equipaggio Broniszewski-Perel-Gomes di Kessel Racing seguito da quello di AF Corse formato da Perrodo-Collard-Newey che ha così iniziato nel migliore dei modi l’avvicinamento alla 6 Ore di Spa-Francorchamps valida per il FIA WEC, in programma questo fine settimana. Nel mondiale tuttavia, il pilota ufficiale di Ferrari Competizioni GT Nicklas Nielsen tornerà al volante della vettura che in questo caso è stata portata in gara da Harrison Newey.

Antonello Coletta, Responsabile Corse GT Ferrari: "Avere conquistato oltre 300 vittorie è un risultato importante per la Ferrari e per tutti i piloti e le squadre che partecipano con successo a bordo della nostra 488 GT3 nelle maggiori competizioni GT mondiali. Questa vettura ci sta regalando soddisfazioni sia commerciali che sportive e la configurazione Evo 2020 che ha fatto il suo esordio in questa difficile stagione, continua il percorso vittorioso iniziato nel 2016".