Ferrari 296 GT3: la nuova Rossa si avvicina, ecco altri disegni

La Ferrari ha pubblicato tre nuovi disegni di come sarà la sua nuova arma per le corse Gran Turismo sprint ed endurance.

La 296 GT3 esordirà nel giro di pochissime settimane in pista per i primi test di sviluppo che poi la porteranno all'omologazione e al debutto nelle competizioni nel 2023, oltre che alla 24h di Le Mans del 2024.

A Maranello avevano mostrato un paio di bozzetti della macchina, in costruzione nel reparto corse del collaboratore Oreca, in una veste nera molto aggressiva che ne svelava le prime forme.

Ferrari 296 GT3, i rendering Photo by: Ferrari

La Casa del Cavallino Rampante ha messo in mostra altri rendering del suo prodotto, colorato del classico Rosso Ferrari e fornendo qualche indicazione in più di come saranno le forme del posteriore e del cofano motore.

"Quanto siete impazienti di vedere la nuova Ferrari 296 GT3 in pista? Vi capiamo, quindi nel frattempo godetevi questi incredibili disegni", sono le parole a corredo delle immagini.

Come spiegato nella precedente nota emessa una ventina di giorni fa, la 296 avrà un motore 6 cilindri, ma non il sistema elettrico che porta con sè la versione stradale.

Ferrari 296 GT3, i rendering Photo by: Ferrari