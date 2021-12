Ecco la nuova BMW M4 GT4 in pista ad Almeira

Dopo le prime immagini digitali pubblicate sui social, la BMW M Motorsport ha finalmente fatto esordire in pista la sua nuova BMW M4 GT4, che prenderà parte ai campionati del 2023.

La casa bavarese si è recata con il proprio team di tecnici e il duo Jens Klingmann-Erik Johansson sul circuito spagnolo di Almeria per proseguire i test di uno sviluppo che è già a buon punto, sfruttando tutti i punti di forza del mezzo che l'ha preceduta.

Sono ovviamente state apportate migliorie, mantenendo sia un legame con il prodotto di serie (motore, trasmissione ed elettronica) che con la 'sorella maggiore', ovvero la BMW M4 GT3 che debutterà nei campionati ufficialmente l'anno prossimo e che le ha 'donato' alcune componenti (concetto dell'ala, tetto, controllo di trazione e materiali in fibra naturale).

Studiata al computer da settembre 2020 fino all'inizio di questa stagione, la M4 GT4 ha preso forma in versione 'test car' in estate e ad ottobre è partita con il lavoro di crescita vero e proprio.

Jens Klingmann, Erik Johansson, BMW M Motorsport, BMW M4 GT4 Photo by: BMW

"Anche se siamo ancora in una fase iniziale di test, ci sono già aree in cui abbiamo fatto progressi rispetto all'attuale BMW M4 GT4 - ha detto il collaudatore ufficiale Klingmann - Questo vale in particolare per l'ergonomia del sedile, la facilità di funzionamento e molte altre aggiunte che il precedente modello non aveva".

"Per quanto riguarda la guidabilità, la nuova M4 GT4 si sente benissimo fin dall'inizio, la si può spingere al limite facilmente. Abbiamo ancora un anno intero per ottimizzare l'auto ed essere utilizzata da team e piloti privati, ma è già molto divertente da guidare".

Thomas Felbermair, Vice Presidente di vendite e marketing, ha aggiunto: "Con la nuova BMW M4 GT4 stiamo scrivendo un nuovo capitolo di una storia di successo. L'attuale modello è stato un vero e proprio boom nella Classe GT4 negli ultimi anni, vincendo gare e titoli in tutto il mondo".

"Sviluppando la nuova M4 GT4 vogliamo essere forti quanto il modello predecessore, migliorando in alcune aree. Siamo convinti che il team BMW M Motorsport e i suoi piloti si divertiranno molto con quest'auto, puntando a vincere altri trofei nel 2023".

