Due Porsche di Manthey Racing in edizione speciale MR 30: ecco 911 GT3 Cup e 718 Cayman GT4

Tre decenni di sport motoristico, competenza ingegneristica ed esperienza sui circuiti sono racchiusi in due vetture: in occasione del suo 30° anniversario, Manthey presenta due modelli esclusivi in edizione speciale dedicati agli appassionati di sport motoristico e ai collezionisti: la Porsche 911 GT3 Cup MR 30 e la Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30.

Limitate a 15 esemplari ciascuna, queste edizioni speciali incarnano un approccio che caratterizza i 30 anni di storia di Manthey e che spinge i limiti tecnici oltre i regolamenti del motorsport. Le auto faranno il loro debutto mondiale il 9 ottobre 2026 in occasione della finale del DTM a Hockenheim.

Manthey Racing, The Porsche 911 GT3 Cup MR 30, Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 Foto di: Manthey Racing

30 anni di sviluppo continuo

I due modelli MR 30 illustrano un approccio allo sviluppo che caratterizza Manthey sin dalla sua fondazione: le soluzioni tecniche derivano dalle esigenze concrete del mondo delle corse, vengono testate in condizioni competitive sul 'circuito di casa', il Nürburgring Nordschleife, nonché su altri tracciati internazionali, e vengono continuamente perfezionate.

La Porsche 911 GT3 Cup MR 30 e la Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 sono il risultato proprio di questo processo e combinano l’esperienza acquisita grazie a numerosi sviluppi interni di Manthey per creare le versioni più avanzate fino ad oggi di due gamme di veicoli che hanno plasmato la divisione Race Cars per molti anni.

“Siamo lieti di poter presentare altre due novità speciali a conclusione del nostro anno di anniversario: la Porsche 911 GT3 Cup MR 30 e la Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30”, sottolinea Nicolas Raeder, AD di Manthey Racing.

"Entrambe le vetture incarnano il modo in cui avviene lo sviluppo presso Manthey: guidato dalle specifiche esigenze dei clienti e dai progetti legati alle competizioni automobilistiche. Non sono state create per celebrare un anniversario, ma per essere utilizzate in pista".

"Il fatto che ora siamo in grado di offrire i risultati di questi due percorsi di sviluppo sotto forma di modelli speciali in edizione limitata rende questa iniziativa un modo particolarmente appropriato per concludere il nostro 30° anniversario".

Manthey Racing, The Porsche 911 GT3 Cup MR 30, Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 Foto di: Manthey Racing

911 GT3: evoluzione migliore della gamma Cup MR

Lo sviluppo della Porsche 911 GT3 Cup MR 30 si basa su una linea di vetture le cui origini risalgono ai primi anni di Manthey. Già nei primi progetti automobilistici di Olaf Manthey per le generazioni 996 e 997, le modifiche al motore erano tra le misure utilizzate per perfezionare in modo specifico i concetti di veicolo esistenti.

Con la successiva creazione della linea Cup MR, l’attenzione si è spostata sullo sviluppo olistico di aerodinamica, sospensioni, raffreddamento ed equilibrio del veicolo, con l’obiettivo di creare un livello di prestazioni a metà strada tra la 911 GT3 Cup e la 911 GT3 R. La Porsche 911 GT3 Cup MR 30 combina ora per la prima volta entrambi gli approcci.

Il cuore di questo modello in edizione speciale, basato su una Porsche 911 GT3 Cup (992.1) completamente rivisitata, è un motore boxer a sei cilindri raffreddato ad acqua con una cilindrata di 4,2 litri. Questo aumento della cilindrata porta la potenza della 911 GT3 Cup MR 30 a 560 PS (412 kW). La potenza viene trasmessa direttamente all’asse posteriore tramite un cambio sequenziale a sei marce.

Il motore più potente è affiancato da un pacchetto aerodinamico e di raffreddamento completo, che ha già dimostrato le proprie capacità nelle gare amatoriali sul Nürburgring Nordschleife. La versione di sviluppo di base ha raggiunto un tempo sul giro di 7'58"605 minuti sulla configurazione del tracciato NLS, lunga 24,358km, pur con una potenza inferiore.

La parte anteriore, comprese le ali e il cofano, così come la carrozzeria posteriore, le estensioni dei passaruota, il portellone del baule e l’alettone posteriore, sono realizzati in fibra di carbonio riciclata (CfK) e sono progettati per ottimizzare il flusso d’aria e aumentare la deportanza. Come nelle precedenti generazioni della Cup MR basate sulla Porsche 911 GT3 Cup delle generazioni 991.1 e 991.2, viene utilizzata una disposizione centrale del radiatore.

Manthey Racing, The Porsche 911 GT3 Cup MR 30, Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 Foto di: Manthey Racing

Oltre ai vantaggi aerodinamici, questa migliora il flusso dell’aria di scarico riducendo al contempo il rischio di danni al radiatore in caso di contatto. Il sistema di raffreddamento dei freni, ottimizzato dal punto di vista aerodinamico e dotato di prese d’aria notevolmente ampliate, riduce lo stress termico sui componenti e ne prolunga così la durata operativa.

Ulteriori miglioramenti aerodinamici includono uno splitter anteriore con sottoscocca integrato, bandelle aggiuntive e un alettone posteriore di nuova concezione con piastre terminali allargate e un sistema di montaggio modificato. Le piastre terminali presentano un esclusivo design “30 Years of Manthey”. Il nuovo sistema di montaggio dell’alettone posteriore consente inoltre l’integrazione di una presa d’aria ottimizzata dal punto di vista aerodinamico, un concetto già utilizzato nella 911 GT3 Cup MR (991.2).

Le estensioni dei passaruota creano spazio per un aumento della carreggiata di 20 millimetri sull’asse anteriore e di 50 millimetri su quello posteriore. Il set di ruote leggere, prodotto nello stabilimento di produzione di ruote forgiate di proprietà di Manthey e caratterizzato da un esclusivo design dedicato al 30° anniversario, offre un ulteriore risparmio di peso pari a 3,8 chilogrammi.

Il programma di sviluppo comprende anche un’assetto coilover regolabile in sei direzioni con rigidità delle molle ottimizzata, nonché una cinematica modificata sugli assi anteriore e posteriore. Dettagli esclusivi dedicati all’anniversario sono presenti non solo all’esterno, ma anche all’interno. Tra questi figurano un badge personalizzato '30 Years of Manthey' e la scritta commemorativa ricamata sui sedili.

Manthey Racing, The Porsche 911 GT3 Cup MR 30, Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 Foto di: Manthey Racing

718 Cayman: dal kit di omologazione ad un gran finale

La Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 racchiude in sé un decennio di sviluppo di auto da corsa basate sulla Cayman in Manthey, segnando al contempo la fine di una piattaforma che ha esercitato un’influenza decisiva sulla divisione Race Cars dell’azienda nel corso di questo periodo.

Questa linea di sviluppo è iniziata con il kit di omologazione sviluppato da Manthey per la prima Porsche Cayman GT4 Clubsport (981), che ha permesso all’auto di competere nelle serie GT4 in tutto il mondo. Contemporaneamente, Manthey ha lanciato il “Cayman GT4 Trophy by Manthey Racing” (ora Porsche Endurance Trophy Nürburgring) per offrire una piattaforma di gara per l’auto sul Nürburgring Nordschleife.

Partendo da questa base, sono stati sviluppati numerosi altri progetti basati sui modelli Porsche a motore centrale delle generazioni 981 e 718, tra cui la Trackday MR, la 718 Cayman GT4 RS Clubsport Leichtbau e sviluppi per le competizioni amatoriali destinati al circuito del Nürburgring Nordschleife.

Grazie all’uso di materiali leggeri e a un design aerodinamico completamente rivisto, il modello MR 30 riunisce gli elementi chiave di questa linea di sviluppo. I numerosi componenti della carrozzeria in fibra di carbonio, insieme al set di cerchi leggeri, sviluppato appositamente per questa edizione speciale e anch’esso prodotto internamente, riducono il peso del veicolo di un totale di 5,7 kg rispetto al modello base e consentono all’auto da corsa da 500 CV di esprimere le massime prestazioni.

I componenti leggeri in fibra di carbonio comprendono parafanghi con fari alleggeriti, un cofano con presa d’aria centrale per il radiatore, paraurti e splitter anteriore, oltre a una sezione posteriore ridisegnata che include paraurti posteriore, portellone con finestrino alleggerito e alettone posteriore. Un diffusore in carbonio e ulteriori bandelle nella parte anteriore garantiscono inoltre una maggiore deportanza.

Come per la Porsche 911 GT3 Cup MR 30, il sistema di raffreddamento si basa su una configurazione con radiatore centrale ed è integrato da un raffreddamento ottimizzato dei freni, con condotti dell’aria derivati dagli sviluppi effettuati sulla Porsche 911 GT2 RS Clubsport EVO. La piattaforma di sviluppo su cui si basa questa edizione speciale è stata continuamente testata e perfezionata in condizioni di gara reali.

Nell’ambito di questo processo di validazione, il concept del veicolo ha ottenuto, tra le altre cose, un piazzamento tra i primi 20 nella classifica generale alla 24h del Nürburgring, fornendo così un’ulteriore prova delle sue prestazioni in condizioni estreme.

Dettagli esclusivi dedicati all’anniversario sono presenti sia all’esterno che all’interno dell’auto. Tra questi figurano, tra l’altro, le alette laterali dell’alettone con il logo '30 Years Anniversary', il badge '30 Years Manthey' recante il numero di modello dell’auto in edizione limitata e i poggiatesta impreziositi dal logo dell’anniversario.

Manthey Racing, The Porsche 911 GT3 Cup MR 30, Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 Foto di: Manthey Racing

"I 30 anni di Manthey significano tre decenni di esperienza nel mondo delle corse a livello globale, tre decenni di sviluppo e tre decenni di entusiasmo totale per i nostri prodotti. Vogliamo esprimere tutto questo attraverso questi due modelli in edizione speciale", spiega Jan-Helmut Brakhage, direttore della divisione auto da corsa di Manthey.

"La 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 è l’ammiraglia delle auto da corsa a motore centrale che riscuotono successo da oltre 10 anni. Un concetto di veicolo che abbiamo avuto il privilegio di contribuire a plasmare e che celebriamo come si deve alla fine della serie".

"Con la Porsche 911 GT3 Cup MR 30, portiamo avanti lo sviluppo delle nostre vetture Cup MR. L’aumento della cilindrata conferisce all’auto un ulteriore incremento delle prestazioni e completa il pacchetto complessivo costituito da aerodinamica e costruzione leggera".

"In questo modo, colleghiamo il lavoro di sviluppo dagli esordi dell’azienda ai giorni nostri. Entrambi i modelli incorporano le conoscenze acquisite negli ultimi trent’anni e incarnano ciò su cui ci siamo sempre concentrati: massima guidabilità ed emozione pura".

Manthey Racing, The Porsche 911 GT3 Cup MR 30, Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 Foto di: Manthey Racing

Design esclusivo per l’anniversario

Entrambi i modelli in edizione speciale presentano un design sviluppato in esclusiva per l’anno dell’anniversario. La verniciatura delle auto da esposizione combina una base bianca con dettagli rossi e un design aerodinamico reinterpretato. Anche il telaio della Cup MR 30 è verniciato di bianco, ispirandosi alle storiche auto da corsa Porsche. La combinazione di colori fa riferimento diretto ai caratteristici colori aziendali di Manthey e li unisce con un linguaggio stilistico moderno. Gli elementi grafici riflettono il tema centrale dell’anniversario: il legame tra tradizione e futuro.

Traendo ispirazione dalla filosofia di design alla base della livrea celebrativa dell’auto #911 schierata da Manthey alla 24h del Nürburgring, l’estetica dei modelli in edizione speciale MR 30 collega anche vari capitoli della storia dell’azienda, guardando al contempo con decisione al futuro. Il design non vuole essere una retrospettiva, ma piuttosto un’ulteriore evoluzione degli elementi stilistici tipici di Manthey. Allo stesso tempo, offre un assaggio di un linguaggio stilistico che contribuirà a plasmare i futuri programmi agonistici e i progetti di sviluppo dell’azienda.

Edizione limitata

La Porsche 911 GT3 Cup MR 30 e la Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 saranno prodotte ciascuna in un’edizione limitata di 15 esemplari. Il totale ammonta quindi a 30 vetture, in occasione del 30° anniversario di Manthey.

Le richieste di ordine per i due modelli in edizione speciale saranno accettate fino al 30 ottobre 2026. A causa del numero limitato di unità disponibili, Manthey provvederà successivamente all’assegnazione definitiva dei veicoli.

Le consegne della Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport MR 30 inizieranno a novembre 2026, mentre quelle della Porsche 911 GT3 Cup MR 30 avranno inizio nel primo trimestre del 2027.

