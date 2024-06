DL Racing pronta al grande salto nel GT3 internazionale

Nelle due settimane della 24 Ore di Le Mans (test-prologo nel weekend e poi tutti i turni ufficiali fino al via di sabato 15 giugno) giungono rumors vari sulla squadra milanese che nel contesto della Le Mans si appresta a schierarsi al via del Super Trofeo con almeno tre Huracan Super Trofeo EVO2.

Il team ha vissuto una decisa crescita negli ultimi tre anni, schierando e anche vincendo con diverse Porsche e Lamborghini in campionati nazionali e continentali.

In ottica futura, a vari stadi sono ora in corso delle trattative per almeno due GT3 che potrebbero riguardare dei marchi storici, dai tedeschi fino addirittura a quelli provenienti da oltreoceano.

DL Racing potrebbe infatti attrarre anche come potenziale base logistica visto il polo di proprietà che sta preparando nelle Marche. La messa a regime è prevista nei prossimi mesi e fra le varie strutture ospiterà anche un programma giovani per la preparazione e la crescita dei piloti in erba.

La scuderia stata fondata dal gentleman driver e imprenditore Diego Locanto e a seguire le operazioni in pista, proprio a iniziare da quelle internazionali, nel ruolo di team manager c’è già l'ex-Formula 1, Fabrizio Del Monte.