BMW rimpiazza Krack con Roos come nuovo capo del motorsport

La BMW M Motorsport ha scelto Andreas Roos come nuovo responsabile delle sue attività sportive.

La partenza di Mike Krack - per sua volontà - in direzione Aston Martin, dove ricoprirà il ruolo di nuovo Team Principal per la F1, ha posto la Casa bavarese nella situazione di trovare al più presto il suo sostituto, viste i numerosi impegni cui sta facendo fronte.

Roos assumerà l'incarico dal 1° febbraio e da 20 anni è comunque nel mondo del motorsport, di recente ha lavorato per Audi Sport e seguirà in prima persona le nuove gesta della BMW M4 GT3 in tutti i campionati del mondo cui sarà schierata, oltre naturalmente alla nascita del prototipo LMDh con cui si punterà al successo in IMSA dal prossimo anno.

"Non vedo l'ora di ricoprire il mio nuovo ruolo e ringrazio BMW M GmbH per la fiducia che ha dimostrato in me - dice Roos - Naturalmente ho seguito BMW M nello sport motoristico per molti anni, ed è qualcosa di molto speciale per me essere ora in grado di svolgere un ruolo di primo piano nel prossimo capitolo della storia di successo di questo marchio in pista".

BMW M4 GT3 by BMW Team RLL Photo by: BMW

Franciscus Van Meel, AD di BMW M GmbH, ha aggiunto: "Siamo lieti di accogliere Andreas Roos come nostro nuovo responsabile di BMW M Motorsport. Ha ricoperto posizioni importanti di gestione nello sport motoristico internazionale per molti anni e la sua vasta esperienza lo rende la nomina ideale al timone del nostro impegno nelle corse".

"Con Andreas siamo nella migliore forma possibile per godere di un futuro emozionante perseguendo obiettivi ambiziosi con la nostra nuova BMW M4 GT3 e il progetto LMDh. Non vediamo l'ora di festeggiare grandi successi insieme".

"Vorremmo ringraziare anche Mike Krack per la sua passione e dedizione, ha dimostrato il suo impegno incondizionato nello sport motoristico in vari ruoli all'interno della nostra azienda. Come responsabile di BMW M Motorsport, ha preso alcune decisioni importanti nel corso dell'ultimo anno per assicurare un futuro di successo per i nostri progetti sportivi. Ora gli è stata data la possibilità di realizzare un sogno di carriera e noi non vogliamo ostacolarlo. Vorremmo augurare a Mike ogni successo futuro".

Krack, che aveva preso il posto di Jens Marquardt poco più di un anno fa, ha chiosato: "Questa non è stata una decisione facile per me, ho trascorso gran parte della mia vita professionale in BMW, e mi sono incredibilmente affezionato al marchio e ai miei colleghi in tutti questi anni. Vorrei dire grazie per tutto ciò che abbiamo realizzato insieme attraverso i molti progetti diversi".

"Tuttavia, è sempre stato un mio sogno tornare in Formula 1 un giorno; ora mi è stata data la possibilità di farlo. Vorrei ringraziare BMW M GmbH per avermi sostenuto in questo percorso e aver permesso un passaggio di consegne senza problemi al mio successore. Auguro buona fortuna ad Andreas Roos e non ho dubbi che BMW M Motorsport avrà successo sotto la sua guida".