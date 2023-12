BMW, prosegue il lavoro sulla M4 EVO: "Non sarà solo più veloce"

BMW sta lavorando a un pacchetto Evo per la M4 GT3, che sarà introdotto per la stagione 2025. Il Team RMG sta già svolgendo i test, andati in scena anche a Spa nel settembre scorso, per esaminare le modifiche previste.

Tuttavia, il responsabile per il Motorsport, Andreas Roos, a Motorsport.com ha spiegato: "Non si tratta solo di rendere l'auto più veloce. La maggior parte delle serie GT3, compreso il DTM, sono 'campionati BoP'. Per questo è sempre tutto molto relativo. Si tratta di ridurre i costi di gestione, ottimizzare la facilità di assistenza e manutenzione e forse migliorare la maneggevolezza, anche per i meccanici".

"È importante ottimizzare e migliorare gli aspetti che potrebbero esserci sfuggiti la prima volta. Non si tratta solo di tempi sul giro, ma del pacchetto complessivo. Ci siamo preoccupati soprattutto di migliorare questa vettura, cosa che ora abbiamo visto".

Photo by: BMW AG BMW M4 GT3 EVO

La M4 non è stata completamente stravolta

Il kit Evo per la BMW M4 GT3 è ancora in fase di sviluppo. "Bisogna distinguere tra lo sviluppo puro e i test di durata, il che significa fare prove di resistenza", continua Roos.

"Perché la M4 GT3 fa anche molte gare endurance e la durata deve essere un dato di fatto, ma naturalmente bisogna anche affrontare i problemi: Tutti i componenti devono funzionare, migliorando le prestazioni e così via".

Tuttavia, Roos non ha voluto rivelarequali modifiche saranno implementate con il pacchetto Evo: "Ci sono vari dettagli, dai problemi di durata alla normale manutenzione. Avete anche visto che c'è uno specchietto diverso sulla macchina. Si guarda la macchina a 360 gradi, dove si può migliorare".

"Non è che stiamo stravolgendo tutto e creando un'auto completamente nuova. Si tratta sempre della stessa carrozzeria, della stessa base, dello stesso motore e dello stesso cambio".

Photo by: BMW AG BMW M4 GT3 EVO

Guidabilità e gestione degli pneumatici i punti chiave

Il pilota ufficiale Bruno Spengler, che ha recentemente vinto il Campionato Italiano GT con la M4 GT3, è fortemente coinvolto nell'ulteriore sviluppo.

"La M4 GT3 è un'auto molto adatta a molti circuiti diversi - ha dichiarato il campione DTM 2012 - Può fare tutto, è ottima nelle curve veloci, ma anche molto reattiva nelle curve lente. E' molto versatile, può fare molte cose e va bene anche sotto la pioggia".

Il canadese ha poi citato la grande affidabilità della vettura come una caratteristica speciale: "Non ci sono grossi problemi nemmeno nelle gare di durata. È un buon pacchetto".

In passato, Spengler ha guidato una grande varietà di auto da corsa, dal DTM alla M4 GT3 e alla M8 GTE. Quest'anno, le sue attività si sono limitate alla vettura GT3.

"È una novità per me guidare la stessa auto in diversi campionati. È bello perché si impara a conoscere molto bene l'auto e a lavorare con diversi team".

Non c'è da stupirsi che Spengler, con la sua esperienza, sia stato coinvolto nel lavoro di collaudo.

"Abbiamo una buona base, ma stiamo lavorando su alcuni aspetti, come la guidabilità, che dovrebbe essere più semplice. Questo è il nostro obiettivo principale. E stiamo lavorando sulla gestione dei pneumatici per avere stint un po' più costanti, con tutti i tipi di gomme".

"Questi sono i due punti chiave e le cose si stanno muovendo in una buona direzione. Abbiamo ancora un po' di tempo, il pacchetto Evo arriverà per la stagione 2025 e siamo sulla strada giusta".

"L'omologazione avverrà nella primavera del 2024, quindi abbiamo ancora un po' di tempo per le grandi cose. Dopodiché ci concentreremo su quelle più piccole, come il software".