BMW: ecco perché lavora già al kit Evo della M4 GT3 per il 2025

Perché un'auto che ha conquistato il titolo DTM al debutto ha bisogno di un aggiornamento? Il team RMG ha testato per settimane un pacchetto Evo per la BMW M4 GT3, il cui esordio è previsto per il 2025. A parte gli specchietti, di cui non si sa nemmeno se siano effettivamente in arrivo, quasi nulla è cambiato all'esterno.

Qual è dunque lo scopo del pacchetto Evo? Il pilota ufficiale BMW Jens Klingmann lo ha spiegato a Motorsport.com.

"Ovviamente non posso ancora rivelare tutto, ma ci sono molte piccole cose, soprattutto a livello di software. L'ABS e il controllo di trazione sono tutti nuovi. Ci sono molte piccole cose, la maggior parte delle quali sotto la carrozzeria, ovviamente, che non si possono vedere", dice il tedesco.

BMW sta lavorando soprattutto sulle prestazioni nelle curve lente, un problema che ha perseguitato i suoi modelli fin dall'introduzione della M6 GT3. La M4, con un passo ancora più lungo, ha difficoltà concettuali con la cosiddetta rotazione, per "far girare il posteriore". Il risultato è un sottosterzo a centro curva se si esagera con la guida in quel momento, cosa che accade facilmente ai piloti gentlemen.

BMW M4 GT3 EVO Photo by: BMW AG

"La finestra tra il sotto e il sovraccarico dell'auto deve essere la più ampia possibile - dice Klingmann - Se si frena un metro dopo, non si deve perdere completamente la linea in curva. Bisogna essere in grado di riprendersi, e con questa nuova macchina è molto meglio".

Ciò che rende possibile tutto questo, come già detto, è un controllo più preciso dell'ABS. L'altro aspetto è la trazione quando si accelera in uscita di curva. In questo caso, la BMW M4 GT3 ha problemi di usura degli pneumatici.

"Naturalmente non siamo all'altezza di altri marchi, per via della distribuzione dei pesi. Ma cerchiamo di avvicinarci il più possibile".

BMW M4 GT3 EVO Photo by: BMW AG

Velocità massima da mantenere

In generale si tratta di correggere i punti deboli e mantenere i punti di forza, prosegue il pilota ufficiale del marchio bavarese. "Ma è più facile a dirsi che a farsi".

Dopo tutto, se la BMW diventa più forte in curva - sia in frenata, che in curva o in accelerazione - il Balance of Performance (BoP) entrerà in gioco e le toglierà il suo più grande vantaggio: le prestazioni in rettilineo.

"Bisogna mantenere i propri punti di forza. La potenza sui rettilinei è uno di essi, perché è lì che è più facile sorpassare. Ma si deve cercare di essere sufficientemente competitivi in tutte le direzioni per essere forti in ogni possibile finestra, che si tratti di rettilinei, frenate o trazione".

Si tratta quindi del tipico gioco del GT3: una volta fissate le massime prestazioni, si tratta di renderle il più facilmente disponibili nella più ampia finestra possibile. Questo include anche le mutevoli condizioni atmosferiche.

"È una questione di guidabilità in tutte le condizioni. Per esempio, al Nürburgring le condizioni cambiano spesso. Se sei sotto la pioggia con le gomme slick, devi aiutare tutti, i dilettanti e i semi-professionisti. I professionisti forse un po' meno, perché possono aggirare i problemi. Ma con una migliore guidabilità, si finisce sempre per essere più costanti".

BMW M4 GT3 EVO Photo by: BMW AG

In anticipo sulla produzione di massa

Ma perché aggiornare il tutto? Le novità per le GT3 hanno spesso la reputazione di essere dei puri piani di guadagno per i Costruttori.

"La vettura ha già dimostrato cosa può fare l'anno scorso. In ogni campionato in cui abbiamo partecipato, abbiamo vinto almeno una gara", sottolinea Klingmann.

"Quindi non siamo male, ma la concorrenza non dorme mai. Per questo vogliamo migliorare, perché c'è sempre qualcosa in cui crescere. La gente pensa che la macchina non arriverà prima del 2025, quindi perché svolgere test così presto? Semplice, bisogna considerare che devono essere prodotti molti componenti. Ci sono già 50 auto sul mercato e ne stiamo costruendo un altro lotto proprio ora".

"Di conseguenza, tutto deve essere fatto ora per assicurarci che tutti i team possano passare al pacchetto Evo in tempo. Ma sta andando bene, abbiamo in programma altri test per quest'anno e credo che sarà un buon aggiornamento".