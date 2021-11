BMW comincia lo sviluppo della nuova M4 GT4

La BMW M Motorsport è al lavoro sulla nuova M4 GT4 che esordirà in pista nel 2023.

La Casa bavarese è in pienissima attività sulle sue vetture del futuro, tra prototipo LMDh per l'IMSA, la M4 GT3 che vedremo ufficialmente all'opera l'anno prossimo ed ora anche l'ulteriore mezzo per le corse gran turismo.

La nuova generazione della M4 GT4, basata sul modello G82 stradale e pronta a prendere il posto dell'attuale serie F82 in azione dal 2018, è stata mostrata tramite una prima immagine digitale pubblicata sui social di BMW.

"Siamo entusiasti nel cominciare un intenso programma di test con la nuova macchina", si legge nella descrizione della foto computerizzata.