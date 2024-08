BMW al lavoro sulla nuova vettura da corsa 2026 per i clienti

Con la BMW M235i Racing, la BMW M240i Racing e la BMW M2 CS Racing, BMW M Motorsport ha fatto della competitività e della tecnicità delle auto da corsa una tradizione.

Queste vetture sono il trampolino di lancio perfetto per le classi superiori GT4 e GT3. Attualmente, gli ingegneri della Casa bavarese stanno lavorando allo sviluppo di una nuova auto che completerà il portafoglio di auto da corsa per clienti come modello di ingresso nel motorsport.

Ulteriori dettagli sulla macchina entry-level di BMW M Motorsport saranno annunciati in seguito.

BMW M2 Racing Cup 2026 Foto di: BMW Motorsport

"La vicinanza ai nostri clienti è una delle massime che perseguiamo in BMW M Motorsport. Dal nostro punto di vista, questo include anche l'offerta di un'auto per le gare di base che i team e i neofiti delle corse possono permettersi e che allo stesso tempo offre loro la tecnologia BMW M Motorsport al massimo livello", ha dichiarato Björn Lellmann, Responsabile del reparto Customer Racing di BMW M Motorsport.

"Di conseguenza, siamo lieti di poter annunciare il modello successivo alle BMW M235i Racing, M240i Racing e M2 CS Racing. I nostri ingegneri stanno già lavorando intensamente in questa prima fase di sviluppo per preparare in modo ottimale la vettura per l'uso da parte dei clienti".