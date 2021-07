Audi Sport presenta il Kit Evo II per la R8 LMS GT3 nel 2022

La storia dell'Audi R8 LMS GT3 continuerà anche nei prossimi anni, con la Casa dei Quattro Anelli che dal 2022 ha previsto un secondo kit di aggiornamento per la sua vettura da competizione.

Il modello Evo II consentirà ai team clienti di beneficiare delle novità e revisioni che ad Ingolstadt hanno pensato seguendo quelli che sono stati i loro consigli.

La R8 LMS disporrà di nuove caratteristiche del motore riguardanti il sistema di aspirazione che miglioreranno la coppia, una aerodinamica rivista pensando al carico generato più dall'ala posteriore che dal fondo, sospensioni regolabili in quattro opzioni e novità sui parametri di impostazione del controllo di trazione.

Infine è stato pure introdotto l'impianto di climatizzazione per garantire ai piloti un 'sollievo' e comfort in più nelle gare endurance dove le temperature sono elevate, col rischio di calo della concentrazione per via del caldo.

La R8 LMS GT3 Evo II sarà venduta al prezzo di 429.000€ (più IVA) e disponibile dal prossimo anno, dato che Audi Sport porterà avanti gli ultimi test del mezzo nel 2021. Per chi già possiede l'auto, si potrà ordinare semplicemente il kit aggiornando quella precedente.

"La nuova evoluzione soddisfa ancora di più le esigenze dei nostri clienti - ha dichiarato dice Chris Reinke, responsabile del reparto corse clienti di Audi Sport - La maggior parte delle innovazioni riflette i desideri che i team ci hanno espresso".

Audi R8 LMS GT3 Evo II 1 / 5 Foto di: Audi Audi R8 LMS GT3 Evo II 2 / 5 Foto di: Audi Audi R8 LMS GT3 Evo II 3 / 5 Foto di: Audi Audi R8 LMS GT3 Evo II 4 / 5 Foto di: Audi Audi R8 LMS GT3 Evo II 5 / 5 Foto di: Audi