AF Corse ingaggia Vidales e Abril per il 2024

La AF Corse ha ingaggiato Vincent Abril e David Vidales per la stagione 2024.

In attesa di scoprire quali saranno i loro programmi per questa nuova avventura, i due giovani e veloci piloti hanno siglato l'accordo che li legherà alla squadra di Amato Ferrari.

Per Abril si tratta di un ritorno nel team con cui centrò una straordinaria Hyperpole alla 24h di Le Mans del 2022, nella quale era al volante della 488 GTE #61 iscritta alla Classe LMGTE AM, e con cui ha corso pure in GT Open ed Asian Le Mans Series, prima di passare sulla Lamborghini di Iron Lynx per la Le Mans Cup del 2023.

"Sono estremamente onorato ed emozionato di diventare un pilota ufficiale di AF Corse - ha commentato il 28enne monegasco - È una squadra che lego sempre a grandi successi. In passato ho partecipato a diversi programmi con il team e mi viene in mente la Pole di Le Mans 2022 nella classe LMGTE AM".

"Non ho mai avuto l'opportunità di correre con loro a tempo pieno, ma il mio obiettivo è sempre stato quello di riuscire a farlo per questa incredibile squadra, che ho sentito come una casa fin dal primo giorno".

"Vorrei ringraziare Amato Ferrari e tutti coloro che hanno reso possibile ciò e attendo con ansia tutti i momenti emozionanti che ci aspettano mentre continuiamo a crescere insieme".

#La Ferrari 488 GTE EVO LMGTE Am di Vincent Abril, numero 61 di AF Corse, festeggia la pole position in GTE AM. Photo by: Nick Dungan / Motorsport Images

Vidales invece ha corso principalmente sulle monoposto mettendosi in luce prima in F.Renault e passando successivamente a F.3 e Super Formula Lights, quindi il capitolo ruote coperte sarà tutto da scoprire per lo spagnolo.

"È un grande onore per me vestire i colori di una squadra prestigiosa e di successo come AF Corse - commenta il 21enne - Sono molto grato per questa opportunità e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione. Vorrei ringraziare Salvatore Gandolfo e Monaco Increase Management per il loro duro lavoro".

La AF Corse sarà impegnata anche nelle corse GT con la Ferrari 296 GT3, ma ha anche la Oreca LMP2 in casa, per cui non resta che attendere ulteriori annunci in merito.