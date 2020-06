Euroformula Open e GT Open scattano ad agosto in Ungheria

GT Sport ha annunciato oggi un cambio di data per l'evento di apertura della stagione 2020 all'Hungaroring delle sue tre serie (International GT Open, Euroformula Open e GT Cup Open Europe), che è ora programmata per il 6-9 agosto, anziché il 23 -26 luglio, come annunciato la scorsa settimana.

La modifica è stata decisa per evitare concomitanze di calendario e ottimizzare il programma di gare. Consentirà inoltre che l'evento si svolga in un periodo in cui si prevede che i viaggi all'interno dell'UE e internazionali saranno più agevoli, a causa del progressivo allentamento delle restrizioni dovute alla situazione di Covid-19.

Per quanto riguarda l'Euroformula Open, purtroppo bisogna segnalare che nel calendario rivisto non c'è spazio per Pergusa, anche se GT Sport ha confermato l'intenzione di inserire la tappa siciliana in quello del prossimo anno.

Inoltre, a breve saranno confermate le due tappe in cui saranno disputate tre gare, proprio per compensare l'assenza di Pergusa e confermare le 18 gare previste inizialmente.

Euroformula Open e GT Open - Calendari 2020

08-09 AGO - Hungaroring

22-23 AGO - Circuit Paul Ricard

12-13 SEP - Red Bull Ring

26-27 SEP - Monza

03-04 OTT - Mugello (Solo Euroformula Open)

17-18 OTT - Spa-Francorchamps

31 OTT-01 NOV - Circuit de Barcelona Catalunya

07-08 NOV - Jarama (Solo Euroformula Open)