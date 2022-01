Zanotti, dalla F4 al GT: "Honda, che amore! Sogno le grandi 24h"

Carica lettore audio

In attesa della ripresa del Campionato Italiano Gran Turismo, Motorsport.com ha raggiunto Erwin Zanotti, vincitore del titolo italiano Endurance Classe AM, insieme a Luca Magnoni a bordo della Honda NSX GT3 EVO.

Un giovane pilota che si è affacciato nel mondo del motorsport in punta di piedi, scoprendo la sua passione per le competizioni, raggiungendo nel primo anno di GT la conquista di un trofeo.

Chi è Erwin Zanotti?

"Sono semplicemente un ragazzo di 22 anni di Bergamo che adesso vive a Brescia. Proprio qui ho scoperto la mia passione per il mondo delle corse. Sempre qui ho cominciato ad andare sui kart, partendo da quelli a noleggio per poi passare ai KZ 2 tempi anche a livello competitivo. Nel 2019 ho voluto mettermi in gioco partecipando all’Italian F4 Championship. È stato un passo molto importante che mi ha permesso di crescere a livello atletico e personale. Per il 2020 l’intenzione era quella di proseguire con il F4, ma causa pandemia sono rimasto a 'guardare'. Non sono stato fermo, ci sono state diverse occasioni di effettuare test con vetture GT, a Cremona con la Mercedes GT3 e il secondo con la Honda NSX del Team Nova Race. Me ne sono subito innamorato, a partire dalla linea, dalla velocità e abbiamo subito deciso di intraprendere la strada del GT Italiano, serie Sprint e Endurance".

#77 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Erwin Zanotti, Jorge Cabezas Photo by: PhotoCiabatti

Come è stata la stagione di esordio? Raccontaci le tue sensazioni...

"La stagione è andata benissimo con Nova Race e la Honda NSX, mi sono trovato subito bene e per questo devo ringraziare il mio coach, Christian Pescatori. Grazie a lui sono cresciuto sia a livello sportivo che personale, il suo lavoro è stato fondamentale. Stagione bellissima con un susseguirsi di emozioni incredibili, un crescendo di qualità da parte del Team che come me aveva poca esperienza con le GT3. Pian piano ci siamo evoluti, imparando dai nostri errori e abbiamo fatto dei grandi risultati, a partire dallo Sprint dove abbiamo portato a casa un secondo posto di classe e soprattutto nell’Endurance dove abbiamo portato a casa il titolo nella classe AM, con il mitico compagno di squadra Luca Magnoni che è stato fondamentale per il risultato e che tengo a ringraziare".

Cosa c’è nel tuo futuro?

"A gennaio mi sono 'cimentato' nella 12h del Golfo con il Team Kessel. È stato fantastico per un sacco di motivi, a partire dalla location, la squadra e lo spessore della gara che con la sua durata è impegnativa a prescindere. Attualmente il mio sogno, come di ogni pilota Endurance, è quello di correre le 24h di Le Mans e Spa. Capisco che sia un obiettivo ambizioso, ma ci stiamo già lavorando. Per il 2022 non ho ancora chiuso nessun contratto, posso dire che sicuramente sarà un campionato di qualità".

#33 Kessel Racing, Ferrari 488 GT3 Evo: Murat Cuhadaroglu, Francesco Zollo, Erwin Zanotti, Alessandro Tarabini Photo by: Ferrari