VSR schiera due Lamborghini per Schandorff-Kroes e Tujula-Nemoto

Continuano ad arrivare le adesioni alla 18^ edizione del Campionato Italiano Gran Turismo. Oggi è la volta del VSR di Vincenzo Sospiri che ha annunciato i suoi programmi 2020 nel GT World Challenge Asia e nella serie tricolore con due equipaggi. Nel Campionato Italiano la squadra di Forlì schiererà al volante delle Lamborghini Huracan Evo nelle due serie, Sprint ed Endurance, il danese Frederik Schandorff in coppia con l'olandese Danny Kroes, mentre il finlandese Tuomas Tujula, già protagonista di diverse edizioni del GT tricolore, dividerà l'abitacolo con il giapponese Yuki Nemoto.

Tutti giovanissimi, i quattri alfieri del VSR, hanno già un ottimo palmares con i colori della Casa di Sant’Agata Bolognese. Kroes, 20 anni, al suo debutto ha vinto lo scorso anno il Super Trofeo europeo, mentre Schandorff, 23enne, si è aggiudicato la finale mondiale.

Con una buona conoscenza del Campionato Italiano, il 23enne Tujula si presenterà al via della stagione forte del titolo Super GT Cup conquistato nel 2017 in coppia con il connazionale Aaro Vainio, sempre con i colori VSR, e con un ottimo terzo posto conquistato lo scorso anno nella gara Endurance di Misano. Anche Nemoto, 23 anni, ha mosso i primi passi con la squadra forlivese e si è laureato nel programma VSR Lamborghini Super Trofeo. Tujula, inoltre, prenderà parte anche all’ Endurance in coppia con Kroes, mentre sono ancora da definire i due piloti che andranno a completare gli equipaggi in questa serie.

“Sono molto felice di confermare questo importante programma per il mio team – ha dichiarato Vincenzo Sospiri - e non vediamo l'ora di affrontare la sfida di schierare le due vetture in due continenti con il prezioso supporto di Kumar Prabakaran, Giorgio Sanna e della famiglia Lamborghini Squadra Corse. Abbiamo un’eccezionale line up di piloti in entrambi i campionati e sono particolarmente orgoglioso che piloti come Schandorff, Tujula e Nemoto abbiano scelto di continuare con il mio team e faremo del nostro meglio per aiutarli a continuare le loro carriere GT di successo”.

Pieno appoggio a VSR da parte di Lamborghini Squadra Corse, così come ha confermato Giorgio Sanna: “Siamo orgogliosi di sostenere i progressi di giovani piloti come Schandorff e Kroes che, insieme a Yazid, hanno vinto nel Lamborghini Super Trofeo e si sono distinti nei nostri programmi Young Driver. Quest'anno possono contare sul supporto di un team molto professionale guidato dall'esperta figura di Vincenzo Sospiri”.

Schandorff è già pronto a scendere in pista: “Non riesco a descrivere come ci si sente ad avere la possibilità di guidare un altro anno con questa fantastica squadra. Non vedo l'ora che arrivi la prima gara e sono più pronto che mai a conquistare il titolo con VSR e i miei nuovi compagni di squadra. Non posso che ringraziare il team Lamborghini Squadra Corse e ovviamente i miei sponsor - PR Electronics - per questa opportunità".

Anche Kroes è particolarmente felice dell’impegno agonistico 2020: “Sono molto felice di unirmi alla VSR e di correre con Lamborghini ed il numero 63. Non vedo l'ora che inizi la stagione e sono pronto a dare il massimo possibile. Sono davvero grato alla Lamborghini Squadra Corse, VSR e ai miei sposor per avermi dato questa opportunità".

La VSR inizierà la stagione Sprint a Monza il prossimo 17 maggio, mentre l’Endurance prenderà il via il 19 luglio al Mugello.