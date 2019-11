Nova Race: il futuro è già iniziato con le Mercedes GT4

Lo scorso anno il Team di Luca Magnoni ha fatto debuttare nel GT Italiano la nuova Mercedes GT4 con riscontri molto positivi. Lo abbiamo intervistato e di seguito, le parole piene di orgoglio per il nuovo progetto.

"Il 21 novembre HWA ci ha consegnato la terza Mercedes GT4, abbiamo anticipato i tempi perché il 28 e 29 novembre abbiamo effettuato presso il circuito del Montmelo (Barcellona) una due giorni di test. Mercedes ha preso in esclusiva il circuito per dare l’opportunità ai team, di effettuare test, avendo riempito le due macchine che hanno partecipato all’ultima gara della stagione 2019, ho preferito anticipare l’acquisto della terza vettura che è stata schierata in circuito".

"Abbiamo riscosso un livello di interesse strepitoso per la partecipazione al campionato Italiano GT 2020 e come già annunciato alla fine della scorsa stagione, saremo presenti con 5 o 6 GT4 per lo Sprint (in parte gestite da noi in parte da V-Action) e puntiamo ad avere 3-4 vetture per la serie Endurance. Sicuramente parteciperemo anche ad eventi spot, quali gare Endurance della 24h Series e stiamo valutando anche gare con un certo appeal per spettatori e sponsors".

Abbiamo già a disposizione il kit per il doppio sedile perché ritengo che la possibilità di fare test con tutor nostri o esterni, sia fondamentale per la crescita dei piloti e anche per far avvicinare alle corse potenziali piloti. Stiamo facendo anche degli investimenti, al fine di rendere meno monotono il tempo che i piloti passano in autodromo quando non sono in pista, per gli ospiti di piloti e sponsors, ma anche per gli spettatori".

"Visto che fortunatamente le richieste dei piloti sono numerose, riusciamo a dedicare parte del nostro tempo alla ricerca di sponsors, interessati ad essere presenti nel paddock. Sono molto contento perché la collaborazione con Mercedes, ci sta finalmente dando la possibilità di portare avanti dei progetti che avevamo in mente da tempo e che sono sicuro alzeranno l’asticella sotto diversi aspetti non solo relativi all’attività in pista".

Relativamente a V-Action, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di poter collaborare con un Team di persone di grandissima esperienza. Sono certo che le sinergie che scaturiranno e la possibilità di confrontare i metodi di lavoro, accorceranno per entrambi i team i tempi di apprendimento, al fine di essere competitivi fin dalle prime gare della stagione 2020".