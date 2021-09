LP Racing a Vallelunga per la serie Endurance

Il Team LP Racing torna in pista in questo weekend sul circuito Piero Taruffi di Vallelunga, per il terzo round stagionale del Campionato Italiano Gran Turismo serie Endurance. A dividersi il volante della Lamborghini Huracan, Pietro Perolini, Lorenzo veglia e Angelo Negro, con quest’ultimo al debutto sulla pista romana.

Un weekend molto impegnativo, dove sarà importante portare a casa più punti possibile, gli scarti in questa fase della serie, giunta al penultimo atto, sono fondamentali. Il programma del weekend prevede le due sessioni di libere al venerdì, la prima dalle 10.50 alle 12.00 e la seconda dalle 16.10 alle 17.20. Sabato dedicato alla qualifica, con inizio alle 13.40 fino alle 14.45. Domenica la gara chiuderà il weekend con semaforo verde alle ore 14.00

Il team principal Luca Pirri ha detto: "Siamo molto contenti di riprendere la serie Endurance dopo la pausa estiva. Andremo nel circuito di Campagnano con Pietro Perolini, reduce dal weekend di Imola che lo vede ancora in testa alla classifica. Ovviamente sarà presente Lorenzo Veglia e Angelo Negro che debutta sul tracciato romano, ma si è allenato al simulatore con delle sessioni mirate, visto che non conosce il tracciato. Faremo del nostro meglio per portare a casa il miglior risultato. Sarà importante il ritmo di tutti e tre i piloti, cercheremo di fare del nostro meglio, non commettere errori. Cercheremo di sfruttare tutto il tempo a nostra disposizione in pista per il miglior set-up".