Le Lamborghini di Imperiale correranno solo nel GT Italiano

Imperiale Racing ha deciso di rivedere il suo programma sportivo per la stagione 2020.

L’imprevedibile situazione internazionale ha cambiato radicalmente lo scenario sportivo della stagione in corso e ha obbligato anche Imperiale Racing a delle rimodulazioni del programma 2020 che fino a qualche mese fa sembravano impensabili.

La situazione sanitaria europea e mondiale, a seguito dell’epidemia, è ancora in forte divenire e questo rende gli spostamenti da e per l’Italia di difficile interpretazione e gestione.

Imperiale Group ha deciso, in queste condizioni, di adottare un approccio più sostenibile in grado di valorizzare e sostenere la continuità aziendale del reparto Racing dopo lo stop forzato di quasi tre mesi dovuto al lockdown.

Una scelta finalizzata a dare priorità e sicurezza al core business del gruppo rappresentato dalla verniciatura di Aventador e Huracàn per conto di Automobili Lamborghini oltre che alle collaborazioni con tutti gli altri clienti automotive.

A seguito di queste decisioni, Imperiale Racing rinuncerà purtroppo agli impegni fuori dall’Italia.

“Abbiamo dovuto prendere una scelta difficile, – hanno commentato i vertici di Imperiale – inserita all’interno di una rivalutazione di tutto il nostro piano aziendale. Imperiale Group è un’azienda solida, con un’importante storia alle spalle e da sempre contraddistinta da una visione d’insieme di tutte quelle che sono le nostre divisioni".

"Imperiale Racing è molto importante, non si ferma, ha ripreso le attività lo scorso 25 maggio e vogliamo farci trovare pronti per le sfide che ci attendono anche in questa anomala stagione. La decisione di rimodulare il nostro calendario sportivo è dettata anche dalla volontà di garantire la nostra competitività laddove ci confronteremo in pista”.

A pochi giorni dall’appuntamento inaugurale, in programma il prossimo weekend sul Circuito del Mugello, Imperiale Racing conferma l’impegno nel Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2020 con Kikko Galbiati (ITA), Vito Postiglione (ITA) e Giovanni Venturini (ITA).

Il team italiano scenderà in pista con la Lamborghini Huracán GT3 Evo #32 in una nuova e suggestiva livrea dedicata a tutti gli operatori sanitari che hanno lottato e lottano in prima linea per l’emergenza Covid-19. Il team di Mirandola schiererà una line-up rinnovata e di assoluto valore pronta a dare battaglia in un campionato che si preannuncia appassionante e di livello.

Kikko Galbiati, 22 anni il prossimo ottobre, proseguirà con Imperiale Racing dopo il secondo posto ottenuto lo scorso anno nel Lamborghini Super Trofeo Europe. Corre con Lamborghini dal 2016 quando al debutto proprio nel monomarca europeo del marchio, colse vittoria e giro veloce in AM a Valencia. La sua crescita di risultati al volante della Huracán è stata davvero notevole, con quasi 30 podi in quattro anni di cui 12 vittorie. Ha già partecipato al Campionato Italiano Gran Turismo nel 2016 e 2017.

Vito Postiglione, classe 1977, è la bandiera di Imperiale Racing con cui corre dal 2016. Ha gareggiato sia con la GT3 che con la Super Trofeo contribuendo a scrivere alcune delle pagine più emozionanti del team. Spiccano i secondi posti nel Lamborghini Super Trofeo Europe 2019 e 2018, il terzo del 2017 oltre al secondo posto nelle Finali Mondiali 2016. Nel suo palmares anche i successi nel Renault Megane Sport Cup 2000, nel Ferrari Challenge – Trofeo Pirelli 2007, anno in cui vinse anche il titolo mondiale, nella Porsche Carrera Cup Italia 2012 e non da ultimo proprio nel Campionato Italiano Gran Turismo 2013.

Giovanni Venturini, classe 1991, tornerà a vestire i colori Imperiale Racing dopo le stagioni 2017 e 2018 nell’International GT Open concluse con il titolo piloti 2017 e con il fondamentale contributo alla conquista del titolo team in entrambe le stagioni. Lamborghini Factory Driver, Venturini vanta un’importante esperienza con le vetture di Sant’Agata Bolognese con le quali corre dal 2014. Il suo palmares conta ben 12 vittorie, 52 podi e 5 pole position. Proprio con Imperiale Racing ha partecipato al Campionato Italiano Gran Turismo 2015 e 2016.

Kikko Galbiati:

“Sono davvero molto contento di aver raggiunto un accordo con Imperiale Racing per questa stagione. Sarà come sempre un onore farne parte e condividere il volante con due grandi professionisti come Venturini e Postiglione. Speriamo di poter essere competitivi e avere tutte le carte per poterci giocare il campionato”.

Vito Postiglione:

“Sono molto contento di essere stato riconfermato da Imperiale Racing. Un grazie ad Ivano Pignatti per la fiducia, farò davvero di tutto insieme ai miei compagni di equipaggio per portare a casa un grande risultato. Il campionato sarà sicuramente bello e combattuto, ma siamo pronti ad essere della partita”.

Giovanni Venturini:

“Sono orgoglioso di tornare nel Campionato Italiano Gran Turismo con Imperiale Racing e con dei compagni di equipaggio come Vito e Kikko. Devo ringraziare il team e Lamborghini Squadra Corse per la grande opportunità nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo. Siamo pronti, i test sono andati molto bene e sono certo che potremo lottare per ottenere ottimi risultati”.

Luca Del Grosso (Imperiale Racing – Team Manager):

“Partecipare al Campionato Italiano Gran Turismo 2020 è stata per noi una scelta maturata negli ultimi mesi, ma lo abbiamo fatto consapevoli delle nostre potenzialità e siamo pronti per dare il massimo in pista in una stagione che, per il numero e la qualità degli avversari, sarà di sicuro interesse. Kikko, Giovanni e Vito non hanno bisogno di presentazioni, hanno avuto subito ottimi feeling durante i test e non vediamo l’ora di scendere in pista al Mugello. Il nostro programma sportivo 2020 sta ancora prendendo forma, ma abbiamo in programma interessanti novità che comunicheremo non appena saranno confermate”.