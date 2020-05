La Scuderia Ravetto & Ruberti ha la sua Ferrari 488 per il GT

La Scuderia Ravetto & Ruberti-SR&R ha ricevuto in consegna la propria vettura da corsa, una Ferrari 488 GT3.

SR&R pianifica di schierare l'auto, nella sua attuale configurazione da regolamento GT-Cup, nel Campionato Italiano Gran Turismo-Sprint, ma anche apparizioni selezionate in gare endurance sono sul nostro radar.

L'idea è quella di privilegiare le gare o serie che ripartiranno per prime, dopo che dal 2017 SR&R ha parallelamente sviluppato il ramo Racing schierando vetture Citroen ed Abarth in gare di categoria Turismo.

Per Ravetto, erede della più antica dinastia da corsa (la famiglia Ravetto milita nel motorsport da quando esso esiste), è una nuova esperienza con la 488 dopo anni in veste d team-principal in Formula 1, WEC-LMP1 e DTM.

Ruberti è invece espertissimo delle corse GT: a seguito di una carriera di grandi soddisfazioni in F3 e FIA F3000, correndo contro i più forti piloti della sua generazione ed essendo regolarmente in grado di competere per il podio, Paolo passa alle ruote coperte (vice-campione mondiale FIA-GT, due volte secondo in GT2 alla 24h di Le Mans, vincitore in GT della 12h di Sebring e della 24h di Spa, vincitore della gara inaugurale del campionato Blancpain Series) e ai prototipi (sino a competere, anche di recente, nel WEC in classe LMP1).