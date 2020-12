GT Sprint, Vallelunga: Libere 1 a Spinelli-Ferrari sulla Mercedes

Piloti del GT Italiano Sprint tutti in pista allo scattare del semaforo verde a Vallelunga, con il cartello WET FREE PRACTICE che indica pista bagnata per la prima sessione di Prove Libere.

Il primo crono è dell’Audi R8 con 1’34”724 con Agostini-Drudi, seconda posizione per Roda-Rovera con la 488 GT3 EVO, terza la 488 Challenge EVO con Sernagiotto-Cozzi.

Subito in evidenza la Porsche di Dinamic Motorsport che sale in seconda piazza con 1’33”984 con Cairoli-Cassarà. Volano le due Mercedes GT3 EVO, Ferrari-Spinelli davanti a Moiseev-Marciello. Abbassa ancora il limite la R8 con 1’32”816.

Nella GT Cup in testa le due Ferrari 488 Challenge, Cozzi-Sernagiotto, Christian Brunsborg. Terza posizione per Carboni-Romani con la Porsche di Duell Race.

In GT4 la battaglia è subito protagonista con la Mercedes di Segù-De Luca.

Passa in testa la Mercedes #27 con Spinelli-Ferrari sempre in ottima forma, per loro 1’32”290. Salgono in classifica, rispettivamente in quinta e sesta posizione, le due Ferrari di AF Corse con Roda-Rovera e Mann-Cressoni.

A venti minuti dalla bandiera a scacchi si ferma in pista la Mercedes di Moiseev-Marciello alla Campagno, probabile rottura meccanica.

Alle 11;57 nuovo semaforo verde per l’ultima parte di sessione di libere, pochi giri per la prima presa di contatto della Honda NSX GT3 di Bonanomi-Magnoni.

Nel frattempo la classifica tra le GT4 vede in testa la Cayman di Gnemmi-Pera, davanti a Segù-De Luca. Rimane il warning per il probabile olio in pista tra il T6-T7. Salgono in quinta posizione Kroes-Pulcini con 1’33”321.

Risale la Ferrari 488 di Vezzoni-Di Amato, solo cinque passaggi, causa un problema elettrico, il migliore 1’36”458.

La classifica rimane invariata sotto la bandiera a scacchi con Spinelli-Ferrari i più veloci davanti a Drudi-Agostini, Cairoli-Cassarà.

Nella Gt Cup Greco-Chiesa, confermano lo stato di forma della stagione, davanti a Cozzi-Sernagiotto, Brunsborg e la Porsche di Romani-Carboni.

In GT4 si confermano Pera-Gnemmi davanti a Vullo-Belicchi, Segù-De Luca.

GT Italiano Sprint - Vallelunga: Prove Libere 1

Lorenzo Ferrari, Loris Spinelli, AKM Motorsport, Mercedes AMG GT3 1 / 5 Foto di: ACI Sport Marco Cassarà, Matteo Cairoli, Dinamic Motorsport, Porsche 991 GT3 2 / 5 Foto di: ACI Sport Mattia Drudi. Riccardo Agostini. Audi Sport Italia, Audi R8 LMS 3 / 5 Foto di: ACI Sport Paolo Gnemmi, Riccardo Pera, Porsche 718 Cayman GT4, Ebimotors 4 / 5 Foto di: ACI Sport Riccardo Chiesa, Matteo Greco, Easy Race, Ferrari 488 Challenge 5 / 5 Foto di: ACI Sport