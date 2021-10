GT Sprint, Mugello, Libere 1: Audi svetta con Ferrari-Agostini

Temperature tipicamente autunnale per questo appuntamento del GT Italiano Sprint al Mugello, con aria 15,3° e asfalto a 13,1°.

Primo crono per Di Amato-Naussbaumer con 2’08”357, ma Mann-Cressoni abbassano a 1’51”444 davanti alla Huracan di Imperiale Racing con Mateo Llarena e i compagni di squadra Frassineti-Ghiotto.

Scala la classifica la Ferrari di RS Racing con 1’51”236, ma Frassineti-Ghiotto non stanno a guardare e migliorano in 1’50”993. Si portano davanti le due R8 di Audi Sport Italia con 1’48”451 per Ferrari-Agostini e 1’49”098 per Postiglione-Mancinelli.

Nella GT Cup Pegoraro-Mugelli in testa con 1’54”154 davanti Linossi-Vebster e terza posizione per la 488 della Kessel racing affidata a Jackson-Hollings.

Testacoda per la Porsche dei Curti che rientrano subito in pista, tra le GT4 con Di Giusto-Pera in testa davanti a Magnoni-Di Fabio e Carboni-Romani. Alla mezz’ora si insabbia la Porsche di Lino e Carlo Curti tra le due Arrabbiate e VSC.

Ottima la seconda posizione della Huracan di LP Racing con Perolini-Ceccotto in 1’49”105. Negli ultimi venti minuti la Linossi con Vebster passano in testa alla GT Cup con 1’53”408 davanti a Pegoraro-Mugelli e Brunsborg.

In GT4 Magnoni-Di Fabio sempre in testa con Neri-Fascicolo secondi e Neri-Bettera terzi.

Classifica che non si stravolge più di tanto negli ultimi minuti, da verificare tutto sella seconda sessione dove si inizierà a parlare di avvicinamento alle qualifiche.

La tappa del Mugello del GT Italiano Sprint sarà visibile in diretta su Motorsport.com

GT ITALIANO SPRINT - Mugello: Prove Libere 1