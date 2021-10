GT Sprint, Mugello: Gara 2 a Baruch-Segù, titolo a Ferrari-Agostini

Ghiotto-Agostini è la prima fila dell’ultima gara di Campionato del Gt Sprint con Bettera che parte dai box. Allo scattare del verde parte bene Guidetti che sale in seconda piazza dietro a Ghiotto, quinta posizione assoluta per Cressoni. Delacour esce di pista alla Biondetti 2 e Safety Car in pista, nessuna conseguenza per la 488 di AF Corse.

La classifica vede Ghiotto, Guidetti e Fumanelli, nella GT Cup il leader è Lopez davanti a Levorato e Berton, nella GT4 Di Giusto davanti a Magnoni e Ghezzi. Alla fine del sesto giro riparte la gara, bene Ghiotto con Guidetti sugli scarichi, Fumanelli controlla Agostini e Segù si fa insistente su Cressoni.

Segù si affianca alla Bucine passa Cressoni e ne approfitta anche Zug. Giro veloce di Luca Ghiotto in 1’49”472 alla media di 174.8 km/h che continua a volare con 1’48”003 portandola media a 174.8 km/h. Giro veloce di Guidetti con la NSX al giro otto con 1’47”758, media di 175.2 km/h.

Postiglione si fa sotto alla Huracan di Iacone. Ottimo recupero di Sean Hudspeth che al decimo passaggio è sedicesimo, dopo la partenza dall’ultima casella. Perolini si difende dagli attacchi di Peklin, un largo di Iacone permette a Postiglione di guadagnare una posizione e si apre la finestra dei cambi. Perolini da il cambio a Cecotto, lotta a tre tra Segù-Zug-Cressoni. Sale Di Amato, sale Schirò.

Abbassa il tempo Ghiotto e porta l’asticella a 1’47”274, nel frattempo Pera prende il volante da Di Giusto. Zug prova su Segù alla S. Donato ma non vi è scambio di posizioni tra i due, Cressoni a sua volta si avvicina al duo, mentre Greco cambia per Basz. Al 15° Zug affianca Segù nel rettilineo principale e passa sul pilota Mercedes, sale Federico Leo, Ghiotto per Frassineti, Postiglione per Mancinelli e Agostini per Ferrari.

Comandini si avvicina alla R8 di Mancinelli. Frassineti recupera su Baruch e si porta in quarta posizione. De Luca al comando con la Honda NSX GT3 della Nova Race con Mancinelli secondo e Comandini terzo. In GT Cup prima posizione per Levorato davanti a riva e Vebster, Gt4 leadership per Pera con Ferri e Di Fabio a seguire. Comandini approfitta del doppiaggio, passa Mancinelli, si toccano anche con Frassineti, quest’ultimo rientra ai box e riparte.

Classifica che vede De Luca, Mancinelli, Baruch terzo davanti a Ferrari, Comandini, Ceccotto. Al 21° doccia fredda per Comandini che si ritira. Mancinelli su De Luca per la leadership al Correntaio. Penalità di oltre un minuto per Mancinelli per sosta ai box non conforme.

#12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini e #88 LP Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Pietro Perolini, Jonathan Cecotto 1 / 4 Foto di: Photo Ciabatti #207 Nova Race, Mercedes-AMG GT4: Luca Magnoni, Diego Di Fabio e #215 Ceccato Motors Racing-BMW Team Italia, BMW M4 GT4: Nicola Neri, Giuseppe Fascicolo 2 / 4 Foto di: Photo Ciabatti #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Matteo Cressoni 3 / 4 Foto di: Photo Ciabatti #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Matteo Cressoni e #11 Kessel Racing, Ferrari 488 GT3 Evo: Stephen Earle, Niccolò Schirò 4 / 4 Foto di: Photo Ciabatti

Vebster recupera seconda tra le Cup. Ottima prestazione per Levorato leader tra le Cup davanti a Vebster e De Marchi. Nella GT4 Pera-Di Fabio e Ferri. Baruch passa esterno alla Casanova con il doppiaggio di Cerati e De Luca dall’altra parte. Terza posizione per Ceccotto che passa la Honda di De Luca. Ottimo sorpasso di Mann su De Luca alla fine e conquista il podio di Pro-Am.

Assegnati quindi i titoli 2021 con Agostini-Ferrari (Audi Sport Italia) GT3 PRO-Am si confermano Mann-Cressoni e in AM vittoria al turco Murat Cuhadaroglu. Titolo Gt Cup a Francesca Linossi e Daniel Vebster. GT4 PRO-Am il titolo è già stato assegnato nel round precedente a Mattia Di Giusto, Pera comunque lo ha vinto anche se moralmente insieme a lui.

Il pilota lucchese è stato stratosferico per tutta la stagione e solo per un cavillo del regolamento non può fregiarsi dell’alloro. GT4 AM a Di Fabio-Magnoni.

Una stagione fantastica con tantissimi equipaggi al via, una serie combattuta fino in fondo, con la consegna dei titoli all’ultimo appuntamento e alla fine di gara 2. Adesso si sta lavorando per la stagione 2022, in attesta dell’ultimo appuntamento a Monza che decreterà i vincitori Endurance 2021.

#25 RS Racing, Ferrari 488 GT3 Evo: Daniele Di Amato, Alexander Naussbaumer e #7 Ceccato Motors Racing-BMW Team Italia, BMW M6 GT3: Stefano Comandini, Marius Zug, 1 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #29 Vincenzo Sospiri Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Simone Iacone, Sascha Tempesta e #378 Kessel Racing, Ferrari 488 Challenge Evo: Axel Sartingen, Francesco Lopez 2 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Karol Basz 3 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Karol Basz e #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Matteo Cressoni 4 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #3 Easy Race, Ferrari 488 GT3 Evo: Matteo Greco, Karol Basz e #21 AF Corse, Ferrari 488 GT3 Evo: Simon Mann, Matteo Cressoni 5 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #307 Kessel Racing, Ferrari 488 Challenge Evo: Fons Scheltema 6 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #55 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Francesco Massimo De Luca, Jacopo Guidetti 7 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #55 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Francesco Massimo De Luca, Jacopo Guidetti e #12 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Lorenzo Ferrari, Riccardo Agostini 8 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Luca Ghiotto, Alex Frassineti 9 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Luca Ghiotto, Alex Frassineti 10 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #66 Vincenzo Sospiri Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Federico Leo, Ivan Peklin e #77 Nova Race, Honda NSX GT3 Evo: Erwin Zanotti, Jorge Cabezas 11 / 12 Foto di: Photo Ciabatti #63 Imperiale Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Luca Ghiotto, Alex Frassineti e #14 Audi Sport Italia, Audi R8 LMS GT3 Evo: Daniel Mancinelli, Vito Postiglione 12 / 12 Foto di: Photo Ciabatti