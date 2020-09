GT Italiano, Vallelunga, Libere 3: AF Corse risponde presente

È stato Daniele Di Amato il primo ad entrare in pista per la terza e ultima sessione di libere, prima delle qualifiche del pomeriggio.

Il primo tempo è per la R8 di Drudi-Mancinelli-Agostini con 1’32”459 ma passa in testa la Huracan dell’Imperiale Racing #32. Un continuo cedere e acquisire posizioni e dopo un po’ di passaggi sale in testa la Mercedes AMG GT3 EVO di Ferrari-Linossi con 1’31”676. Quarta posizione per l Ferrari di Easy Race con Hudspeth-Michelotto-Greco davanti all’equipaggio di AF Corse Cioci-Gai-Mann.

In GT4 la M4 di Riccitelli-Guerra-Neri svetta con 1’41”500 davanti a Magnini-De Luca. Sale in terza posizione la BMW M6 di Comandini-Zugg-Sims con 1’31”846, ma la classifica si rimescola immediatamente.

Alla fine del primo quarto Ferrari-Linossi abbassano ancora il limite della sessione a 1’31”649, seguiti da un’ottimo tempo di Di Amato-Vezzoni che si portano sotto con 1’31”690.

All’inizio della seconda parte della sessione va in testa la Ferrari 488 di AF Corse di Rovera-Roda-Fuoco con 1’31”509.

Colpo di coda a dieci minuti dalla fine per la classifica GT4, dove la Mercedes di Magnoni-De Luca scavalca la M4 di Riccitelli-Guerra Neri con 1’41”014. Sotto la bandiera a scacchi classifica invariata, vedremo che riuscirà a portare a casa la Pole Position che scatterà alle 12.50.