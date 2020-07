GT Italiano: Sauto-Carboni in GT Cup con la Porsche di Duell Race

Si susseguono i rientri nel Campionato Italiano Gran Turismo in vista della prima prova della serie Sprint in programma al Misano World Circuit l’1 e 2 agosto prossimi.

Oggi è la volta di Duell Race che ha ufficializzato la partecipazione a tutti i quattro week end della serie Sprint con l’equipaggio composto da Vincenzo Sauto e Gianluca Carboni.

L’equipaggio siculo-laziale sarà al via della stagione al volante della Porsche 991 4.0 nella GT Cup, classe che ospita le vetture che animano i rispettivi trofei monomarca. Sauto-Carboni troveranno come avversari un paio di Ferrari 488 Challenge che le rispettive squadre ufficializzeranno in settimana.

L’ultima partecipazione nel tricolore GT di Sauto è datata 2018, stagione che lo vide vice campione della classe GT Cup, ma la carriera del pilota nisseno di Butera presenta decine di stagioni in diversi campionati tra cui numerose edizioni del Ferrari Challenge Italy ed Europe.

Anche Carboni, viterbese di Bagnoregio, ha trascorsi nella serie GT e in altri campionati, tra cui il tricolore Prototopi nel 2018, concluso in nona posizione.