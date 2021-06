GT Italiano: Romani concentratissimo per Misano

Il pilota della Autorlando sarà a bordo della Porsche Cayman GT4 che divide con Gianluca Carboni.

A Misano ci sarà il nuovo format delle qualifiche che prevede le GT4 e GTCup nella stessa sessione di qualifica, senza le GT3.

Dopo i primi punti della stagione in brianza, Emanuele e il compagno di squadra cercheranno di portare a casa più punti possibile.

Il Campionato osserverà una lunga sosta, il terzo round sarà sulle rive del Santerno a Imola nel weekend del 5 settembre.

Venerdì sono previste le due sessioni di libere, Sabato le qualifiche e gara 1 alle 18.20, mentre la seconda frazione vedrà il semaforo verde domenica a partire dalle 15.10 sempre sulla distanza di cinquanta minuti più 1 giro.

"Finalmente si ritorna in macchina, una lunga pausa mi ha messo addosso la voglia di ritornare al volante della Porsche Cayman - ha dichiarato Romani - Dopo l’apertura a Monza e i primi punti della stagione, insieme al mio compagno cercheremo di incrementare le nostre prestazioni e portarci più avanti in classifica. Sarà un weekend “affollato” con ben trentacinque equipaggi al via. La concentrazione sarà al massimo".

#223 Autorlando Sport, Porsche 718 Cayman GT4: Emanuele Romani, Gianluca Carboni 1 / 2 Foto di: ACI Sport #223 Autorlando Sport, Porsche 718 Cayman GT4: Emanuele Romani, Gianluca Carboni 2 / 2 Foto di: ACI Sport