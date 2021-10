GT Italiano | Risitano carico per il gran finale di Monza

Teatro dell’evento il Circuito Nazionale di Monza che decreterà con gli ultimi centottanta minuti di gara, il vincitore del titolo di Campione Italiano GT Cup 2021 della serie Endurance.

Dopo aver chiuso la serie Sprint sul tracciato del Mugello nel weekend del 10 ottobre, con la seconda posizione in Campionato, Nicholas sarà nuovamente al fianco di Edoardo Barbolini e Luca De Marchi per sferrare l’attacco finale al titolo.

Monza, un circuito storico, considerato il tempio della velocità, un “osso” duro soprattutto per quanto riguarda i consumi sul giro, i tre dovranno dosare bene i cavalli della 488 Challenge EVO.

Salvo novità dell’ultimo momento, saranno sedici le vetture al via sul circuito brianzolo e anche gli altri equipaggi stanno lottando per il titolo nelle rispettive categorie. Nicholas si è ben distinto nella serie Sprint, confermando le sue doti velocistiche, adesso è il momento di ripetersi a Monza.

"Siamo arrivati all’ultima gara, siamo ancora in lotta per il titolo. Dopo la bella stagione nel GT Sprint, vorrei chiudere in bellezza il 2021 con il titolo Endurance della Gt Cup. Durante la stagione sono stato supportato da un ottimo team e da grandi piloti, abbiamo i numeri per fare bene", dice Risitano.

"Ci sono da tenere sotto osservazione i consumi e soprattutto il meteo, da capire se farà la sua comparsa la pioggia. Staremo a vedere. Intanto ringrazio il Team SR&R, i miei compagni e gli sponsor che mi hanno permesso di essere qui".

La 3h del GT Italiano Endurance di Monza sarà visibile in diretta su Motorsport.com

#333 SR&R, Ferrari 488 Challenge Evo: Luca Demarchi, Nicholas Risitano, Edoardo Barbolini Photo by: ACI Sport