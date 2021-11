GT Italiano | Risitano a Monza è Campione GT Cup Endurance

Un ruolino di marcia molto convincente per il pilota romano che in questa stagione si è “accasato” nel Team di Manfredi Ravetto e Paolo Ruberti.

Una nuova avventura per lui dopo l’ottima esperienza in Euro Nascar, campionato con molti piloti competitivi e seguito da un vasto pubblico.

Un primo approccio subito ottimo: alla prima uscita stagionale è arrivata immediatamente la vittoria e da lì il focus si è spostato verso il titolo, con la consapevolezza di poter puntare al bersaglio grosso.

Risitano ha trovato un ottimo team e dei compagni di squadra con molta esperienza, il pacchetto è stato perfetto. Ovviamente si è allenato intensamente, la preparazione fisica è stata importante, soprattutto per le gare Endurance.

Il weekend di Monza è stato comunque impegnativo: in gara l’ultima parte di stint è stato reso insidioso da una leggera pioggia caduta sul tracciato brianzolo.

Adesso è il momento di riprendere fiato e di pensare alla stagione 2022.

#333 SR&R, Ferrari 488 Challenge Evo: Luca Demarchi, Nicholas Risitano Photo by: PhotoCiabatti

"Devo ancora abituarmi alla cosa. Sono felice del titolo 2021, dopo una stagione molto intensa era tassativo non sbagliare. La nostra Ferrari a Monza soffriva solo di “sete”. Il consumo del carburante è stato fondamentale e ci siamo dovuti fermare prima del previsto; lo sapevamo e nonostante questo abbiamo portato la macchina sotto la bandiera a scacchi", commenta Risitano.

"Grande lavoro del team e dei miei compagni di squadra e tutti gli sponsor, oltre al mio management e a tutte le persone che mi hanno seguito da casa, sostenendomi costantemente e che da tempo credono in me, la mia famiglia presente da sempre, abbiamo ottenuto un risultato pazzesco".

"Quest’anno è stato duro per me a livello personale, a causa delle varie vicissitudini che ho dovuto affrontare, fra cui la vittoria nella gara più importante per me: poter rivedere mio figlio".

"Ci sono riuscito e questo titolo appena conquistato vale doppio e lo voglio dedicare interamente a te Lucas Antonio Risitano, amore di papà".

Nicholas Risitano Photo by: Nicholas Risitano