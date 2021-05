GT Italiano, Pergusa, Libere 2: zampata finale di AF Corse

Seconda sessione di Libere del GT Italiano Endurance partita in ritardo per la sistemazione della prima curva di Pergusa.

Temperature innalzate rispetto alla mattina con il tracciato a 44°, aria a 21,4° e umidità scesa al 50%.

Primo crono per Easy Race con 1’37”999, secondo per la Huracan di Imperiale Racing, terza la Ferrari di Fisichella-Gai-Zampieri con 1’44”320.

Bene la Lambo di LP Racing che sale seconda con 1’38”526, Crestani-Greco-Filippi si migliorano ancora in 1’37”909, ma Perolini-Veglia-Negro fanno meglio in 1’36”473.

Salgono in terza e quarta posizione le due Audi R8 con la Huracan di Imperiale quinta. In grande spolvero la Huracan di LP Racing che abbassa nuovamente il proprio record a 1’35”994.

FCY a trentacinque minuti dalla bandiera a scacchi, rientrata dopo poco. Tolto un tempo alla R8 #12 per eccesso di tagli al T10.

FCY che poi si è trasformato in bandiera rossa per una vettura in ghiaia a sedici minuti dalla fine, causa un testacoda della Huracan di LP, poi rientrata per la pulizia del fondo.

Negli ultimi cinque minuti sale quarta la Ferrari della scuderia Baldini con 1’36”451 e si davanti alle due R8. Ottimo il tempo della Ferrari #8 di Fuoco-Hudspeth-Schreiner.

Drudi-Ferrari-Agostini svettano sul finale con 1’35”981 di solo tredici millesimi. Non molla l’equipaggio Fuoco-Hudspeth-Schreiner che migliora il tempo del trio Lambo dell’Imperiale Racing con 1’35”410.

Programma slittato di un'ora, quindi alle 14;35 potrebbe scattare il semaforo per Libere 3.

La gara di Pergusa del GT Italiano Endurance sarà visibile in diretta streaming su Motorsport.com.

GT ITALIANO ENDURANCE - Pergusa: Prove Libere 2