GT Italiano | Patrinicola primo pilota Audi per il 2022

Mentre si iniziano a scoprire le vetture dal letargo invernale, si affaccia, sulla griglia di partenza della nuova stagione del Campionato Italiano Gran Turismo il giovane pilota siciliano Simone Patrinicola.

Per lui è un debutto nelle corse GT, anche se nel 2020 ha partecipato alla Coppa Florio 2020 nella pista di casa di Pergusa.

I suoi inizi lo hanno visto in kart, ambiente dove si è formato per diverse stagioni, per poi passare alle sport prototipo nel 2017.

Stagione completa per lui che si piazzò in seconda posizione, nella classifica assoluta con la Radical SR4 motorizzata Suzuki, dietro al vincitore Ivan Bellarosa. Anno che comunque lo ha visto conquistare la classifica Under 25 con ampio margine e la classifica riservata alle Radical.

Lo scorso anno si è destreggiato al volante della Audi RS 3 LMS mettendosi subito in luce nella gara inaugurale di Monza del TCR.

Il siciliano sarà impegnato nella serie Sprint e avrà il “peso” di portare il numero 1 sulle fiancate, grazie alla doppietta di Audi Sport Italia nella stagione passata, sia nell’Endurance che nella serie Sprint, centrando sia il titolo piloti che quello riservato ai Team.

Per Audi Sport Italia sarà una nuova sfida, una squadra che nelle ultime stagioni ha puntato sui giovani, vedi Lorenzo Ferrari e Riccardo Agostini.

Al fianco di Patrinicola potrebbe arrivare un altro giovane che completerebbe l’equipaggio e nelle prossime settimane potremmo avere degli altri nomi.

Simone si porta in “dote” un’altra figura di spicco del motorsport siciliano, si tratta di Eros di Prima che segue Simone da molto tempo.

Per lui è un “ritorno” a casa, infatti alla fine degli anni ’80 si è seduto diverse volte nel sedile del co-pilota sulle vetture gruppo A di casa Audi. A tal proposito, Motorsport.com ha raggiunto Patrinicola per la sua dichiarazione a caldo.

“Una nuova stagione sta per iniziare, secondo me questo è uno dei campionati più belli in Italia - dice alla nostra testata - Fantastico correre per un team ufficiale, rappresentando una casa come Audi".

"Per me è un onore far parte di queste squadra, la cosa più importante è fare esperienza perché non conosco la macchina. Voglio ringraziare Audi Sport Italia per l’occasione e per tutti i partner che hanno reso possibile questo progetto.

Simone Patrinicola, Audi Sport Italia Photo by: Audi Sport