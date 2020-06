GT Italiano: novità in arrivo in casa Vincenzo Sospiri Racing

Il calendario del GT Italiano è cambiato nuovamente e questa volta dovrebbe rimanere inalterato.

La partenza ufficiale sarà al Mugello il 19 Luglio con la serie Endurance che vedrà il secondo appuntamento a Imola il 30 Agosto, il terzo a Vallelunga il 20 Settembre e il quarto e ultimo a Monza l’8 Novembre.

Di pari passo la serie Sprint che vedrà il semaforo verde il 2 Agosto a Misano, per poi approdare al Mugello il 4 Ottobre. Gli ultimi due appuntamenti saranno a Monza il 18 Ottobre e la chiusura a Vallelunga il 12 Dicembre.

Dopo una prima presa di contatto con i test a Misano e qualcosa a Vallelunga. Da qui in avanti i tempi stringono, per capire quanti piloti e Team saranno pronti per scendere in pista.

Tra questi c’è sicuramente il Team di Vincenzo Sospiri che ha già partecipato e vinto nella serie italiana e proprio oggi conferma un equipaggio per la serie Endurance che salirà sulla Huracan GT3 EVO.

I piloti sulla prima vettura saranno Raffaele Giammaria, pilota di riferimento di Lamborghini Squadra Corse e l’americano Steve Aghakhani.

Il giovane pilota americano è stato protagonista del Lamborghini Super Trofeo 2019 USA (prima esperienza in assoluto), dove si è aggiudicato la serie AM.

Quest’anno sarà ancora via della serie statunitense e farà esperienza nell’Endurance italiano.

Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori notizie per il Team di Vincenzo Sospiri che dovrà comunicare il secondo equipaggio per l’Endurance e i due per la serie Sprint.

Il Team sarà presente a Imola per una due giornate di test a Imola il 18-19 Giugno.