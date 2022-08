GT Italiano | Nova Race: Francesco Gromeneda nuovo direttore sportivo

Carica lettore audio

Per Nova Race continua il consolidamento della parte manageriale del team, anche in vista di programmi agonistici a lungo termine che comprendano sforzi e traguardi più impegnativi in vari settori: alla ripartenza dell' Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola che chiude la pausa estiva del Campionato Italiano Gran Turismo avremo una novità al nostro muretto box, anticipataci dal team manager Christian Pescatori.

"Sono molto lieto di poter ufficializzare che già a Imola Francesco Gromeneda si unirà alla nostra squadra e che seguirà fino a fine stagione l'attività delle nostre Mercedes AMG GT4 e dei loro piloti occupandosi della direzione sportiva, un ruolo che ha già ricoperto in passato sia in ambiti nazionali che internazionali", ha detto Pescatori.

Le prossime due corse Gran Turismo (da 50' più un giro ciascuna) sono previste dalla tabella di marcia di Imola per sabato 3 settembre alle 18.20 e domenica 4 settembre alle 15.00.