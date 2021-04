GT Italiano: Nova Race con Diego Di Fabio in GT4 Sprint

Domani e dopodomani le Mercedes-AMG GT4 così ben comportatesi nella stagione 2020 torneranno in pista all’autodromo di Misano Adriatico.

Sulla pista intitolata a Marco Simoncelli nessuno forse avrà più voglia di mettersi al volante di una delle vetture schierate da Nova Race di quanta ne dimostrerà Diego Di Fabio: anzitutto per la diciottenne promessa marchigiana questo rappresenta il vero tracciato di casa.

Non solo, ma si tratta della prima occasione in cui Di Fabio si presenterà da pilota titolare nella squadra varesina che il prossimo 1 e 2 maggio inizierà ad affrontare la stagione 2021 del campionato tricolore GT4 Sprint, la categoria più vicina alla produzione di serie a schierare supercar Gran Turismo.

“Sono molto orgoglioso di poter annunciare che quest’anno prenderò parte al Campionato Italiano Gran Turismo Sprint con la Mercedes AMG GT4 del team Nova Race”, ha dichiarato il giovanissimo driver. “È un grande onore per me lavorare a fianco di un team così esperto nel motorsport e con un coach d’eccellenza come Christian Pescatori”.

In effetti la presenza dell’ex-formulista e pilota ufficiale Audi bresciano è stata fondamentale nell’aprire le porte all’impegno del pesarese nel GT4 Sprint 2021.

Il general manager Nova Race Nicola Sinigaglia spiega in che modo nei dettagli: “Già nelle passate stagioni tenevamo d’occhio i ragazzi delle formule e dei monomarca; questo è molto più facile da quando Christian Pescatori è diventato una presenza fissa nello staff Nova Race".

"Seguiva già Di Fabio nel corso del suo impegno nel Mini Challenge e quando l’autunno scorso si è aperta la possibilità di un test a Monza sulla Mercedes AMG GT4, Pescatori ha suggerito che poteva essere una occasione per vederlo alla prova".

"Di Fabio ha dimostrato di adattarsi bene alla crescita di potenza rispetto alla Mini che il GT4 comporta, così siamo lieti che quella giornata sia stata l’antipasto di un impegno a tempo pieno, accanto a un compagno di equipaggio che definiremo molto presto”.

Diego Di Fabio, Nova Race, Mercedes AMG GT4 Photo by: Nova Race