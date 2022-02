GT Italiano | Nicolosi-Di Benedetto sulla Porsche di Krypton

Carica lettore audio

Ci sarà un equipaggio interamente siciliano nel Campionato Italiano Gran Turismo 2022. Sarà quello composto dal catanese Giuseppe Nicolosi e dall’agrigentino Davide Di Benedetto che sarà al via della serie Endurance al volante di una Porsche 991 GT3 Cup nella classe GT Cup riservata alle vetture in configurazione monomarca.

Entrambi i piloti hanno trascorsi nella serie tricolore, più recenti e limitati alla classe GT Cup per il gentleman driver Giuseppe Nicolosi, mentre sono datati e con buoni risultati quelli di Davide Di Benedetto, tra l’altro ex pilota ufficiale Audi Sport Italia, che annovera ben cinque vittorie nella classe GT3 nelle stagioni 2011 e 2012 e un titolo italiano della classe GT Cup nel 2018.

"Parteciperemo al Campionato Endurance - spiega Nicolosi ad ACI Sport - sarà una stagione impegnativa, ma crediamo nelle nostre possibilità. Io e Davide avevamo voglia di metterci in discussione in una formula ben più complessa, ma che crediamo ci potrà regalare grandi soddisfazioni. Anche la livrea dell’auto sarà tutta nuova, a breve ci sarà la presentazione ufficiale del team e sveleremo delle sorprese".

Fiducioso di una stagione positiva è Di Benedetto amico di una vita di Nicolosi ma sempre rivale in pista: “Sono felice di far parte del Team Krypton Motorsport e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura al fianco di Giuseppe. Il Campionato Endurance vedrà al via scuderie prestigiose e piloti di altissimo livello, il nostro obiettivo è divertirci e onorare attraverso i risultati tutti gli sponsor che ci hanno dato fiducia".