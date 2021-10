GT Italiano | Monza: pole Imperiale con Di Folco-Middleton-Amici

Questo pomeriggio, all'Autodromo internazionale di Monza, si sono svolte le Qualifiche del GT Italiano Endurance che hanno visto centrare la pole ad Di Folco-Amici-Middleton. L'equipaggio del team Imperiale Racing, al volante della Lamborghini Huracan ha firmato il miglior tempo complessivo in 5'22"502.

Q1

Tempo coperto per la prima qualifica, primo crono per Fumanelli con 1’48”903, secondo Perel e terzo Magnoni con la Honda in 1’52”135. Vilander sale in seconda piazza 1’49”014, ma la testa va a Agostini in 1’48”523. Perel vola in testa con 1’48”466, ma Agostini scende sotto i muri dell’1’48” con 1’47”733. Settimo Hofer con la 488 di Easy Race, per lui 1’49”490. L’inglesino Middleton con la Huracan di Imperiale balza al comando con 1’47”731. Fumanelli quarto ma ottimo crono di Zampieri, terzo con 1’47”961. Agostini va in testa ancora una volta e lo fa con 1’47”609. Lungo innocuo di Fumanelli alla Roggia. Agostini primo, davanti a Middleton, Zampieri, Fumanelli, Perel, Di Amato. De Marchi e Bacci in Gt Cup e Nilsson in GT4.

Q2

Cambio di pilota e seconda sessione di qualifica. Primo crono per Cuhadaroglu in 1’51”776 davanti a Earle. Simon Mann scatenato va in testa alla classifica con 1’50”238, ma Zanotti abbassa il limite a 1’50”112. Parziali da record per Mann che torna in testa con 1’49”104. Ottimo Hudspeth, primo 1’48”701, mentre Ferrari fa meglio e lo calza con il tempo di 1’48”094. Postiglione si infila in seconda piazza, ma è scalzato da Amici con la Huracan in 1’48”335. Primo crono per Gai che sale ottavo davanti a Vezzoni. A quattro minuti dalla fine le due Audi davanti con Hudspeth terzo. Amici tra le due Audi con 1’48”150. Lungo di Greco che va lungo alla prima variante senza conseguenze. Sotto la bandiera a scacchi la classifica vede, Ferrari, Zug, Amici, Postiglione, Hudspeth, Gai, Greco e il resto del gruppo.

Q3

Zampieri è il primo a scendere in pista, primo tempo per Schirò in 1’482457 davanti a Magnoni che vola con la Honda in 1’49”247, poi scalzato da Hofer con 1’49”200. Drudi c’è e va in testa con 1’47”879. Secondo Rigon, ma Di Folco va in testa con 1’47”331. Quinto Zampieri davanti a Schirò e Vilander. Split da record per Di Folco che abbassa a 1’46”657 davanti a Rigon, Fumanelli, Drudi. Zampieri, secondo tempo in 1’47”239, terzo per Drudi davanti a Rigon. Dopo la bandiera a scacchi la classifica per la griglia di partenza vede in testa, con la partenza al palo, la Huracan GT3 EVO di Di Folco-Amici-Middleton, davanti a Drudi-Ferrari-Agostini, terza posizione per Gai-Zampieri, quarta per Rigon-Schreiner e Hudspeth, quinta per Spengler-Zug-Comandini. Domani semaforo verde della gara alle 13.45.

