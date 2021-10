GT Italiano, Monza, FP3: svetta la R8 di Agostini-Drudi-Ferrari

Clima tenebroso allo scattare del verde con temperatura dell’asfalto a 9,5°. Terza e ultima sessione di libere prima della qualifica. Primo crono della sessione per Di Amato-Vezzoni con 1’50”792 davanti alla M6 di Zug-Comandini-Spengler.

Sale in testa la Huracan di Imperiale Racing con Amici-Di Folco-Middleton con 1’49”549, ma la Ferrari di Rs Racing abbassa ancora il limite a 1’49”337. Lotta ravvicinata tra i due equipaggi con la Huracan che ritorna in testa con 1’48”626. Terza la Ferrari di Af Corse di Hudspeth-Schreiner-Rigon con 1’49”173, poi migliorato in 1’48”623.

Dopo quindici minuti, Agostini-Ferrari-Drudi portano la R8 in terza posizione con 1’48”828. Passa in testa la 488 della Kessel Racing #33 di Cuhadaroglu-Fumanelli in 1’48”307, poi migliorato in 1’47”857, terza posizione per la 488 della Scuderia Baldini con Zampieri-Gai in 1’48”595, poi abbassato in 1’48”108, crono che vale la seconda piazza.

Ulteriore “limatura” per la #27 in 1’47”946. 1’47”857 il tempo di riferimento di Fumanelli-Cuhadaroglu a nove minuti dalla fine. Negli ultimi minuti sale in seconda piazza la R8 di Agostini-Drudi-Ferrari con 1’47”906.

Bandiera a scacchi che vede invariata la classifica negli ultimi minuti con la R8 di Drudi-Agostini e Ferrari che chiude in testa con 1’47”806 davanti alla 488 di Fumanelli-Cuhadaroglu e Zampieri-Gai. Semaforo verde per le qualifiche alle 12.55.