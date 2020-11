GT Italiano, Monza: doppietta Ferrari nelle Libere 1

Prima sessione di libere con tanti volti nuovi. Come già anticipato in settimana Jesse Krohn “aiuterà” Comandini e Zug sulla M6, Drudi torna al volante della R8 con Mancinelli e Agostini. Rientro di Giacomo Altoè, Campione GT3 2018 con Daniel Zampieri, che affianca Kikko Galbiati e Giovanni Venturini.

Lorandi divide la Mercedes GT3 EVO con la Linossi e Zampieri, mentre una seconda vettura di AKM vede rientrare Alexander Moiseev con Loris Spinelli. Sulla Porsche di Dinamic, troviamo Mauro Calamia insieme a Roberto Pampanini, mentre sulla Cayman di Ebimotors ci sono Talarico-Cutrera e LMDV.

Primo crono della sessione per Di Amato-Vezzoni con 1’49”085, fanno meglio Galbiati-Venturini-Altoè che portano l’asticella a 1’49”021, terza la Mercedes di Moiseev-Spinelli. Nella GT4 PRO-AM svettano Guerra-Neri, assente Simone Riccitelli, mentre Marchi-Di Giusto-De Amicis sono i più lesti in GT4 AM.

Spinelli fa volare la Mercedes e sale in testa alla lista dei tempi con 1’48”269. Balzo in testa della Ferrari 488 GT3 EVO di Roda-Rovera-Fuoco che abbassano il limite a 1’48”114, seguiti a “ruota” dall’altra Ferrari, quella di Mann-Cressoni. Questa la situazione dopo il primo terzo di sessione.

Sale terza la Huracan #32 dell’Imperiale Racing con record nel primo settore. Ancora senza tempo le due Huracan del VSR. Primi tre giri per la M6 che si attesta ottava con 1’49”116.

I tempi si abbassano e Mann-Cressoni scendono sotto il muro del 1’48” con 1’47”896 consolidando il primato in classifica, in GT4 PRO-AM davanti c’è la Cayman di Gnemmi-Pera-De Castro con la M4 in seconda posizione.

Sale terza la R8 con 1’48”114. Negli ultimi minuti di sessione FCY per la vettura di Mann-Cressoni in sabbia alla seconda di Lesmo.

La sessione si chiude con Mann-Cressoni in testa davanti a Roda-Rovera-Fuoco, terza la R8 con Drudi-Mancinelli-Agostini, quarta la Huracan di Galbiati-Venturini-Altoè. Seconda sessione al via alle 12.35.