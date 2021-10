GT Italiano | Monza: doppietta Audi nelle Libere 1

Giornata serena ma fredda all'Autodromo di Monza, con temperature dell’asfalto intorno agli otto gradi. Primo crono delle Libere 1 del GT Italiano Endurance per la R8 di Postiglione-Mancinelli-Salaquarda con 1’50”772 davanti alla Ferrari della Kessel Racing Chuadaroglu-Fumanelli, terza la M6 con Comandini-Zug-Spengler.

Salgono in testa Drudi-Ferrari-Agostini che abbassano il limite dei compagni di squadra con 1’50”040. Svettano le due Audi in testa, sale quarta posizione la Huracan di Di Folco-Middleton-Amici. Cuhadaroglu-Fumanelli si infilano tra le due Audi, dopo circa quindici minuti i tempi si abbassano sotto il muro dell’1’50”.

Balza in testa la Ferrari 488 GT3 di Hudspeth-Schreiner-Rigon con 1’49”177. Si riporta in testa la R8 #14 scendendo a 1’48”908. Temperature dell’asfalto e dell’aria che hanno incominciato ad alzarsi nella seconda parte di sessione, i tempi rimangono invariati, ma continua il lavoro per la scelta della “strada” da seguire.

A diciannove minuti dalla conclusione le due Audi sono nuovamente in testa, sale anche la Ferrari di Gai-Zampieri che si attesta in sesta piazza con 1’49”648. I due driver della squadra romana si migliorano a nove dalla fine, salendo in terza posizione con 1’49”029. Full Course Yellow nei minuti finali, poi ancora bandiera verde fino alla fine della sessione.