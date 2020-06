GT Italiano: Misano e Imola invertono le date Sprint ed Endurance

Il calendario 2020 del Campionato Italiano GT ha apportato una piccola modifica ad un paio di date che riguardano le serie Sprint ed Endurance.

Rispetto a quanto comunicato la scorsa settimana, ACI Sport ha scelto di invertire i round tra Misano ed Imola, anticipando la partenza della competizione più corta di un mese rispetto al previsto.

Il campionato Sprint prenderà così il via dal circuito intitolato a Marco Simoncelli il weekend del 31 luglio-2 agosto, mentre quella che era la data fissata all'Enzo e Dino Ferrari il 28-30 agosto diventa il secondo evento dell'Endurance, che scatterà invece il 17-19 luglio al Mugello.

Invariate le altre date, con Vallelunga a settembre per l'Endurance, poi due tappe Sprint tra Mugello e Monza in ottobre, novembre con il gran finale dell'Endurance sempre in Brianza e conclusione del GT Sprint ancora a Vallelunga il primo fine settimana di dicembre.

CALENDARIO GT ITALIANO 2020

17-19 luglio - MUGELLO (GT Endurance)

31 luglio-2 agosto - MISANO (GT Sprint)

28-30 agosto - IMOLA (GT Endurance)

18-20 settembre - VALLELUNGA (GT Endurance)

2-4 ottobre - MUGELLO (GT Sprint)

16-18 ottobre - MONZA (GT Sprint)

6-8 novembre - MONZA (GT Endurance)

4-6 dicembre - VALLELUNGA (GT Sprint)