GT Italiano: mantenuti gli 8 eventi totali tra Sprint e Endurance

Sono sempre otto le date del calendario 2020 del GT Italiano, equamente suddivise fra eventi della serie Endurance e quelli Sprint.

ACI Sport è stata di parola, lavorando sul mantenere il medesimo numero di appuntamenti previsti prima che la pandemia di Coronavirus costringesse tutto il mondo a chiudere i battenti restando in casa.

Come soluzione, gli uomini della Federazione tricolore hanno pensato di non stravolgere l'elenco annunciato a gennaio, bensì semplicemente di reinserire in coda le gare di Monza e Vallelunga, modificando lievemente i programmi che vedranno impegnati i concorrenti delle due competizioni.

Cominciano quindi quelli dell'Endurance a luglio ed inizio agosto andando al Mugello e a Misano, poi spazio agli Sprint ad Imola al termine di quest'ultimo mese. Ancora un round lungo a metà settembre in quel di Vallelunga, poi c'è il Mugello per i concorrenti Sprint.

A seguire avremo due weekend distinti a Monza per entrambi i protagonisti, con gran finale in Brianza per l'Endurance, mentre la conclusione dello Sprint è prevista a dicembre a Vallelunga.

Tutti gli ACI Racing Weekend dovranno seguire il protocollo tecnico-sanitario approvato dal CONI riguardo norme di sicurezza con distanziamento sociale e quant'altro.

CALENDARIO GT ITALIANO 2020

17-19 luglio - MUGELLO (GT Endurance)

31 luglio-2 agosto - MISANO (GT Endurance)

28-30 agosto - IMOLA (GT Sprint)

18-20 settembre - VALLELUNGA (GT Endurance)

2-4 ottobre - MUGELLO (GT Sprint)

16-18 ottobre - MONZA (GT Sprint)

6-8 novembre - MONZA (GT Endurance)

4-6 dicembre - VALLELUNGA (GT Sprint)