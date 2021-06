GT Italiano: LP torna in azione nell'Endurance al Mugello

Il Team LP Racing sbarca in terra di toscana per il secondo Round nel GT Italiano Endurance dopo il debutto a Pergusa di fine maggio.

Nei giorni scorsi il Team è stato al Mugello per una sessione di test, dove ci sono stati degli ottimi riscontri. L’equipaggio è confermato e sono tutti concentrati, per quello che è di fatto il giro di boa del Campionato.

Carico Pietro Perolini dopo le ottime prestazioni nello Sprint di Misano. Una gara che vede l’equipaggio confrontarsi con piloti molto veloci, nonostante il problema di Pergusa, Perolini-Veglia-Negro hanno dimostrato insieme al team di avere il passo giusto.

Adesso si tratta di mettere in pratica tutto questo. Il programma del weekend prevede il venerdì con i due turni di prove libere della durata di un’ora ciascuno, alle ore 11.40 e alle 16.30 e proseguirà sabato con il terzo turno, sempre della durata di un’ora, alle ore 9.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 13.55, scatteranno le tre sessioni di prove ufficiali, mentre la gara di tre ore prenderà il via domenica alle ore 14 che potrà essere seguita in diretta su Motorsport.com.

Luca Pirri, Team Principal: "Siamo pronti e carichi per il Mugello. Dopo i positivi riscontri del test della settimana scorsa, siamo sicuri di avere le carte in regola per fare bene. Come sempre la lotta con gli equipaggi con due piloti è quello che ci dà un po' di preoccupazione, ma allo stesso tempo un metro di paragone. In una gara di tre ore può succedere di tutto e noi saremo pronti a cogliere qualsiasi occasione".