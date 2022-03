GT Italiano | Llarena-Guzman-Pijl primi piloti Imperiale

Carica lettore audio

Si tratta del giovane guatemalteco Mateo Llarena, del messicano Raúl Guzmán Marchina e dell’olandese Daan Pijl.

Il team di Mirandola punta su una compagine completamente inedita e giovanissima che per la prima volta condividerà l’abitacolo in una competizione dell’alto profilo tecnico come la serie tricolore GT e su una vettura di primo livello come la performante Huracàn GT3 Evo recentemente rinnovata con una accattivante livrea.

Llarena, classe 2004, è reduce dalla sua seconda 24 Ore di Daytona e si prepara per affrontare anche la 12 Ore di Sebring per la seconda volta. Lo scorso anno è stata la sua stagione di maggiore rilievo dove ha rappresentato Imperiale Racing nel CIGT Sprint 2021 risultando uno dei più giovani di sempre a salire sul podio.

Sempre nella passata stagione ha militato nell’IMSA SportsCar Championship in LMP3 risultando il più giovane pilota latino americano a conquistare la pole position a Watkins Glen, New York. Come molti ha iniziato dai kart e dopo una breve esperienza in Formula 4 è passato alle ruote coperte.

Nel 2019 ha esordito nel Campeonato Nacional Guatemala GT4 salendo sul podio in 8 gare su 9 e conquistando la serie, mentre il 2020 lo ha visto impegnato su tre fronti: nella Fara USA Hankook 500 in LMP3, dove si è laureato campione, nel GT Challenge de Las Americas in GTS, dove ha chiuso terzo, e nella prestigiosa Porsche Mobil 1 Supercup, dove ha abbattuto quattro records: più giovane partecipante, più giovane pilota a punti, più giovane ad aver completato la stagione e miglior pilota latino-americano di sempre.

Lamborghini Huracan GT3 EVO, Imperiale Racing Photo by: Imperiale Racing

Guzman, classe 1999, ha seguito invece la consueta parabola di crescita nelle competizioni. Esordiente nei kart nel 2014 ha subito conquistato il successo nello SKUSA SuperNationals XVIII. Nel 2015 è passato alle formula con l’esordio nella Italian Formula 4 powered by Abarth dove l’anno successivo, 2016, ha concluso al terzo posto assoluto.

La sua crescita è quindi proseguita in alcune delle più rinomate serie junior a ruote scoperte come la Formula Renault 2.0 Eurocup, l’Euroformula Open e il Formula Regional European Championship disputato nel 2019. Nel 2020 il primo approccio alle vetture GT nel Lamborghini Super Trofeo Europe dove a Misano ha conquistato una vittoria ed un secondo posto.

Pijl, da poco maggiorenne, pur non avendo iniziato con i kart ha esordito nel motorsport a 13 anni vincendo il Ford Fiesta Sprint Cup Benelux nel 2019. Veloce, costante e preciso, ha disputato un ottimo 2021 nel corso del quale si è distinto nella VRM BMW M2 Cup e nel Campionato Italiano Gran Turismo Sprint GT Cup con pole e vittorie.

Contestualmente ha preso parte al Lamborghini Super Trofeo Europe con un programma completo dove è stato uno dei protagonisti assoluti con tre vittorie.

Lamborghini Huracan GT3 EVO, Imperiale Racing Photo by: Imperiale Racing

Luca Del Grosso (Team Manager): “Sono davvero molto soddisfatto dell’accordo che abbiamo raggiunto con Mateo, Daan e Raul per questa stagione nell’Endurance. Tutti e tre, seppur molto giovani, hanno già ampiamente dimostrato il loro valore sul campo. Daan e Raul saranno all’esordio su una vettura GT3, ma nei giorni scorsi a Misano, hanno potuto svolgere un test con ottimi risultati. Sono certo che il loro processo di apprendimento sarà immediato, supportati dalla grande determinazione di tutta la squadra e dall’esperienza di Mateo, che ha disputato con noi lo scorso anno una stupenda stagione. Abbiamo deciso di puntare con decisione sui giovani per il programma CIGT Endurance 2022 e sono sicuro che potremo toglierci delle belle soddisfazioni”.

Mateo Llarena: “Sono molto felice di continuare con Imperiale Racing per i round CIGT Endurance 2022. La squadra è come una famiglia per me e so che con i miei compagni di equipaggio saremo in grado di ottenere grandi risultati e lottare per i primi posti”.

Raul Guzman: “Sono estremamente entusiasta di partecipare al Campionato Italiano GT Endurance con Imperiale Racing in questa stagione. Vorrei ringraziare i miei sponsor, Lamborghini, DR management e Imperiale per aver reso possibile tutto questo. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo ed esaltante capitolo!”

Daan Pijl: “È un grande onore per me correre con Imperiale Racing quest’anno nella mia stagione di debutto in GT3. Il mio obiettivo è raggiungere il top nel mondo GT e credo che questo sia uno step perfetto per la mia carriera. Chiudere lo scorso anno con 3 vittorie assolute nel Lamborghini Super Trofeo Europe ed entrare a far parte dello Junior Program mi ha dato una grande spinta per continuare a correre nella famiglia Lamborghini. La collaborazione tra il team e la nostra forte e giovane line-up sarà la chiave del successo: non vedo l’ora di affrontare il primo round a Pergusa. Nel frattempo, faremo di tutto per essere preparati al meglio. Un grazie al mio title sponsor Premium Classic, ai miei partner e alla mia famiglia che hanno reso tutto questo possibile”.