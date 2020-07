GT Italiano: Leonardo Pulcini completa il trio Lamborghini-VSR

E’ Leonardo Pulcini l’ultimo pilota selezionato dalla VSR Racing di Vincenzo Sospiri per il Campionato Italiano Gran Turismo 2020.

Nella serie Endurance, al via al Mugello tra una settimana, il 22enne pilota romano condividerà la Lamborghini Huracan GT3 con il 17enne Steven Aghakhani e Raffaele Giammaria, mentre nella serie Sprint sarà al via della stagione a Misano il 2 e 3 agosto prossimi assieme all’olandese Danny Kroes.

Sulla seconda Huracan con i colori della squadra forlivese saliranno, nell’Endurance, Croes-Tujula-Shandorff, mentre Tuomas Tujula dividerà l’abitacolo con il giapponese Yuki Nemoto nella Sprint.

“Sono molto contento della nostra formazione finale – ha dichiarato Vincenzo Sospiri - abbiamo un buon mix di piloti giovani ed esperti e grande talento in entrambe le vetture. I test sono stati incoraggianti e hanno offerto a sette piloti la possibilità di girare molto in pista, nonché l'opportunità di inserirsi nel team e conoscere i rispettivi coequipier. Ora non vediamo l'ora che arrivi il Mugello e che finalmente si torni alle corse”.

Raffaele Giammaria, Steven Aghakani, Leonardo Pulcini