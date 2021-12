GT Italiano | Le Honda di Nova Race al vertice negli ultimi test 2021

Malgrado il meteo spesso sfavorevole di questi giorni, è andata a gonfie vele l’ultima sessione completa di test della stagione per Nova Race: due belle giornate, 30 novembre e 1 dicembre, che si sono rivelate esattamente inserite tra due intense perturbazioni.

La squadra varesina era presente con le due Honda NSX GT3 Evo che così bene si sono comportate nei Campionati Italiani GT3 Sprint ed Endurance, e alla fine delle quattro sessioni ha spuntato anche il miglior crono della trasferta col tempo di 1’31”314, due centesimi davanti al più competitivo degli avversari presenti, al volante di una Huracan.

A titolo di confronto, il miglior tempo in qualifica nella gara tricolore disputata al Piero Taruffi a settembre era stato di 1’31”549, siglato dalla Ferrari 488 di Giancarlo Fisichella. Le Honda hanno concluso da leader entrambe le sessioni del mercoledì e nei Top3 le due del martedì.

Molto soddisfatto pertanto il team, il suo general manager Nicola Sinigaglia si è soffermato sulla trasferta romana: "A Vallelunga questa settimana squadra e piloti hanno preso confidenza con alcuni miglioramenti che saranno la norma sulle Honda NSX GT3 Evo deliberate per il prossimo anno. JAS Motorsport ha portato delle migliorie per quanto riguarda assetti, frenata, elettronica che si sono subito rivelate molto convincenti".

"Vogliamo ringraziare la factory di Arluno per averci messo a disposizione in questa occasione un pilota come Mario Farnbacher che conoscevamo di fama, ma che a Roma ha subito dimostrato la sua velocità e solidità firmando tra l’altro il miglior tempo. Oltre al ritmo impressionante del tedesco, siamo molto contenti di come è andato Jacopo Guidetti: sulla macchina aggiornata si è trovato subito a suo agio e ha retto bene il confronto con un grande professionista come Farnbacher".

"La Honda versione 2022 è piaciuta molto anche a Luca Magnoni, che sta diventando sempre più un fan della guida delle vetture GT3. Per concludere sono dispiaciuto di non poter dare particolari sui nomi di altri due giovani che abbiamo avuto ospiti sulle nostre NSX GT3 Evo, ma il loro esordio di questa settimana è stato tale da farci sperare che nella prossima stagione tornino quanto prima sui sedili delle vetture di Nova Race".

Test di Nova Race a Vallelunga 1 / 4 Foto di: Nova Race Test di Nova Race a Vallelunga 2 / 4 Foto di: Nova Race Mario Farnbacher 3 / 4 Foto di: Nova Race Jacopo Guidetti e Luca Magnoni 4 / 4 Foto di: Nova Race