GT Italiano | Imperiale Racing continua con due Lamborghini

Un’altra squadra si aggiunge alla lista dei Team impegnati nel Campionato Italiano Gran Turismo.

Stiamo parlando di Imperiale Racing, team di Mirandola che sarà impegnato sia nella serie Sprint, sia in quella Endurance.

Le vetture al via saranno due, entrambe Lamborghini Huracan GT3 EVO, i piloti sono in via di definizione, ovviamente per cercare il giusto mix di prestazioni.

Ancora una conferma per la serie tricolore che vede nuovamente le auto di Sant’Agata in pista.

Nella passata stagione Andrea Amici, Stuart Middleton e Alberto di Folco si sono messi in luce per tutta la stagione Endurance, cogliendo una splendida vittoria al Mugello nell’appuntamento estivo.

Il secondo posto di Monza ha dimostrato tutto il potenziale dell’equipaggio.

#19 Imperiale Racing, Lamborghini Huracán GT3 Evo: Mateo Llarena Photo by: PhotoCiabatti

Nello Sprint invece è stato Alex Frassineti a lottare per l’alloro finale, arrivando secondo in campionato. Ottima stagione per il romano che speriamo di rivedere al via.

La prossima tappa di avvicinamento al campionato, vedrà Imperiale scendere in pista a Misano Adriatico nelle giornate del 24-25 febbraio.

Sempre nella stessa settimana, prima del test, ci sarà la presentazione della nuova livrea.

Dalle prime informazioni raccolte da Motorsport.com sembra sia molto particolare e quindi non ci resta che aspettare di vederla e soprattutto di sapere la line-up 2022.