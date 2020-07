GT Italiano: il rientro di Trivellato Racing sarà a Misano

Entra in azione la partnership tra la scuderia Villorba Corse e lo storico concessionario Trivellato, che attraverso il team Trivellato Racing schierano una delle tre Mercedes-AMG GT4 a disposizione nel primo round del Campionato Italiano GT Sprint in programma al Misano World Circuit nel weekend del 2 agosto.

A meno di un mese dall'annuncio della collaborazione tra le due prestigiose realtà venete dell'automobilismo tricolore e i primi “passi” mossi in pista a Cremona, il ritorno nel motorsport di un nome come Trivellato Racing è già realtà.

Il rientro nelle competizioni dopo circa trent'anni per il Gruppo Trivellato si è concretizzato a tempo di record e il team diretto da Raimondo Amadio, che affianca il programma nell’ambito dei progetti di SVC The Motorsport Group, ha effettuato un ulteriore shakedown delle vetture in pista al Mugello.

Ora per l'esordio assoluto in gara a Misano la Mercedes-AMG GT4 sarà affidata all'equipaggio formato dall'esperto pilota parmense Andrea Belicchi, già protagonista con Villorba Corse nell'endurance, e il giovanissimo driver milanese Jody Simone Vullo, alle prime esperienze nelle corse Gran Turismo dopo la stagione d'esordio nell'automobilismo nel 2019.

Raimondo Amadio afferma in vista di Misano: “Siamo emozionati nel rivedere competere di nuovo in Italia due marchi come Villorba Corse e Trivellato Racing e credo che tutti insieme potremo fare un buon lavoro. Il weekend del 2 agosto nell'Italiano GT è un primo step fondamentale e quasi obbligato per questa nuova partnership, perché la competizione e il confronto sono sempre importanti per crescere in fretta e nel migliore dei modi".

"Questo primo passo del progetto fa parte del lavoro di preparazione e consolidamento della squadra in ottica futura. Come SVC siamo contenti di riabbracciare Belicchi, che con Villorba ha già scritto importanti pagine sportive in particolare alla 24 Ore di Le Mans. Cercheremo tutti di iniziare con il piede giusto fin da subito”.