GT Italiano: Francesca Linossi vuole "onorare" il titolo

Dopo la conferma della partecipazione alla Serie Sprint, targata ACI Sport, la driver bresciana salirà in “anticipo” sulla Mercedes AMG GT3 del Team Antonelli Motorsport.

Erano in previsione una o due gare spot nella serie di durata e l’occasione si è materializzata proprio nel primo appuntamento toscano. Ad affiancare Francesca, ci sarà Stefano Colombo (Campioni PRO-AM 2019) con cui dividerà il volante anche nella Serie Sprint e il giovane Lorenzo Ferrari.

Il driver piacentino, non ancora maggiorenne, è già stato protagonista, proprio al Mugello al volante di una F4 del team bolognese (primo podio al Mugello).

Per tutti e tre i “lavori” inizieranno nella giornata di venerdì mattina con due sessioni di prove libere di sessanta minuti e un’altra che vedrà il semaforo verde sabato mattina a partire dalle ore 9;00.

Nel pomeriggio le tre sessioni di qualifica per stilare la griglia di partenza della gara che partirà nel pomeriggio di domenica a partire dalle 14.40.

La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport. Per Francesca e Stefano il “debutto” nella serie Sprint avverrà il 2 Agosto sul tracciato di Misano Adriatico.

Sono contenta di risalire in macchina, sembrava che questo momento non arrivasse mai - ha commentato la Linossi - Il tracciato del Mugello è molto impegnativo e affascinante, un piacere guidare qui".

"Questo è un modo per onorare il titolo 2019 e accanto a me ritroverò il mio compagno Stefano e il giovane Lorenzo che tra l’altro debutta a bordo di una GT. Guardando il programma ho notato che sarà molto “caldo”, quindi la preparazione sarà importante. Abbiamo le carte in regola per fare bene".